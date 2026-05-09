Quasi un quarto di miliardo di euro destinato a 183 Comuni calabresi per un totale di 271 interventi. È questa la quota assegnata alla Calabria dal decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Le risorse ammontano complessivamente a 244.791.432,49 euro e sono radicate nel “passato”. Si tratta infatti dei fondi stanziati con la legge di bilancio del 2018 (n.145), che al comma 139 dell’articolo 1 prevede stanziamenti progressivi a favore dei Comuni nel periodo 2021-2030, per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

I fondi a disposizione nelle 5 provincie calabresi

L’ultimo decreto riguarda, dunque, la tranche relativa alle annualità 2026-2027-2028, per un plafond complessivo a livello nazionale di un miliardo e 384 milioni di euro. Alla Calabria va dunque una quota rilevante, distribuita tra tutte e cinque le province. La parte più consistente riguarda la provincia di Cosenza, con 96.856.202 euro per 74 Comuni e 95 interventi. Seguono Reggio Calabria con 59.580.000 euro, Catanzaro con 37.590.699,69 euro, Vibo Valentia con 27.268.549,60 euro e Crotone con 23.495.981,20 euro.

Come accennato, si tratta di contributi destinati a investimenti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, oltre che degli edifici pubblici, con precedenza per quelli scolastici. Le istanze ammesse riguardano quindi opere di consolidamento, sistemazione della viabilità, interventi su versanti franosi e strutture comunali, adeguamenti e lavori per ridurre situazioni di rischio.

Reggio Calabria unico capoluogo calabrese finanziato

Tra i casi più significativi c’è Reggio Calabria, unico capoluogo presente nell’elenco calabrese con un finanziamento da 5 milioni di euro. La stessa cifra viene assegnata a Rende, nel Cosentino, attraverso due interventi. Numerosi Comuni raggiungono invece quota 2,5 milioni di euro, tra cui Acri, Amantea, Bisignano, Crosia, Fuscaldo, Luzzi, Montalto Uffugo, Scalea e Spezzano Albanese nel Cosentino; Bagnara Calabra, Caulonia, Cinquefrondi, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Motta San Giovanni, Rizziconi, Rosarno e Siderno nel Reggino; Chiaravalle Centrale, Montepaone e Soverato nel Catanzarese; Mileto, Nicotera e Ricadi nel Vibonese; Cirò Marina, Cotronei, Isola di Capo Rizzuto, Petilia Policastro, Rocca di Neto e Strongoli nel Crotonese.

Non mancano alcune singolarità. Nel Reggino, Caulonia e Rizziconi risultano beneficiari con quattro interventi ciascuno. Nel Cosentino, più Comuni ottengono tre interventi, tra cui Bisignano, Cariati e San Lucido. In provincia di Catanzaro, tra gli enti con tre interventi figurano Borgia, Chiaravalle Centrale, Magisano, Platania, Soverato e Soveria Simeri. Nel Vibonese, Mileto e Nicotera contano tre interventi ciascuno, mentre nel Crotonese arrivano a tre Carfizzi, Pallagorio, Rocca di Neto, Scandale e Strongoli.

Occhio ai tempi per non perdere i fondi

I finanziamenti non sono somme già liquidate, ma vanno “conquistati” rispettando la tempistica prevista dal decreto. L’erogazione, infatti, avverrà per stati di avanzamento: una prima quota del 20 per cento a titolo di acconto, un ulteriore 10 per cento dopo la verifica dell’aggiudicazione, il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa e il restante 10 per cento dopo il collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

I Comuni beneficiari dovranno rispettare anche tempi precisi per arrivare all’aggiudicazione dei lavori. Il termine è di nove mesi per le opere fino a 100mila euro, tredici mesi per quelle tra 100.001 e 750mila euro, diciotto mesi per quelle tra 750.001 e 2,5 milioni, ventitré mesi per quelle tra 2,5 e 5 milioni. La conclusione dei lavori dovrà poi avvenire entro ventiquattro mesi dall’aggiudicazione. Il monitoraggio e la rendicontazione passeranno attraverso il sistema ReGiS.

Le schede dei finanziamenti provincia per provincia

Di seguito il quadro completo dei Comuni calabresi beneficiari, organizzato per provincia. Per gli enti con più interventi, l’importo indicato corrisponde alla somma complessiva assegnata.

Tutti i fondi destinati alla Calabria

Provincia Comuni beneficiari Interventi Totale assegnato Cosenza 74 95 96.856.202,00 euro Reggio Calabria 38 62 59.580.000,00 euro Catanzaro 33 50 37.590.699,69 euro Vibo Valentia 23 34 27.268.549,60 euro Crotone 15 30 23.495.981,20 euro Calabria 183 271 244.791.432,49 euro

Provincia di Cosenza

Totale provincia: 96.856.202,00 euro — Comuni beneficiari: 74 — interventi: 95

Comune Interventi Importo assegnato Acquappesa 1 1.000.000,00 euro Acri 2 2.500.000,00 euro Aieta 1 980.000,00 euro Altilia 2 995.000,00 euro Amantea 2 2.500.000,00 euro Amendolara 1 999.000,00 euro Aprigliano 2 999.990,00 euro Bianchi 1 998.413,00 euro Bisignano 3 2.500.000,00 euro Bocchigliero 1 998.000,00 euro Caloveto 1 999.936,80 euro Canna 1 1.000.000,00 euro Cariati 3 2.499.449,98 euro Carolei 1 672.568,00 euro Cellara 1 980.000,00 euro Cerisano 1 980.770,00 euro Colosimi 1 999.990,97 euro Corigliano-Rossano 1 1.206.163,64 euro Crosia 2 2.500.000,00 euro Diamante 1 1.000.000,00 euro Dipignano 1 999.999,00 euro Fagnano Castello 1 1.000.000,00 euro Falconara Albanese 1 985.488,12 euro Firmo 1 1.000.000,00 euro Fiumefreddo Bruzio 2 1.000.000,00 euro Francavilla Marittima 1 1.000.000,00 euro Fuscaldo 1 2.500.000,00 euro Grimaldi 1 999.500,00 euro Grisolia 2 1.000.000,00 euro Guardia Piemontese 1 1.000.000,00 euro Lappano 1 1.000.000,00 euro Longobardi 1 995.000,00 euro Longobucco 1 1.000.000,00 euro Luzzi 1 2.500.000,00 euro Maierà 2 1.000.000,00 euro Marano Principato 1 998.500,00 euro Marzi 1 806.000,00 euro Mendicino 1 2.305.590,00 euro Mongrassano 2 1.000.000,00 euro Montalto Uffugo 2 2.500.000,00 euro Montegiordano 1 1.000.000,00 euro Nocara 1 1.000.000,00 euro Orsomarso 1 1.000.000,00 euro Panettieri 1 1.000.000,00 euro Paola 2 2.463.460,00 euro Papasidero 1 999.998,00 euro Pedivigliano 1 999.999,00 euro Pietrafitta 1 1.000.000,00 euro Rende 2 5.000.000,00 euro Roggiano Gravina 1 1.150.000,00 euro Roseto Capo Spulico 1 1.000.000,00 euro Rota Greca 1 995.000,00 euro San Demetrio Corone 1 1.000.000,00 euro San Donato di Ninea 1 1.000.000,00 euro San Fili 1 885.053,31 euro San Giorgio Albanese 1 1.000.000,00 euro San Giovanni in Fiore 2 1.650.000,00 euro San Lorenzo Bellizzi 1 1.000.000,00 euro San Lorenzo del Vallo 1 317.000,00 euro San Lucido 3 2.500.000,00 euro San Martino di Finita 1 999.999,00 euro San Nicola Arcella 1 1.000.000,00 euro San Pietro in Amantea 1 1.000.000,00 euro San Pietro in Guarano 1 999.999,00 euro San Vincenzo La Costa 1 1.000.000,00 euro Scala Coeli 2 998.010,18 euro Scalea 1 2.500.000,00 euro Spezzano Albanese 2 2.500.000,00 euro Spezzano della Sila 1 1.000.000,00 euro Tarsia 1 998.825,00 euro Terranova da Sibari 1 1.000.000,00 euro Torano Castello 1 999.999,00 euro Verbicaro 1 1.000.000,00 euro Zumpano 1 999.500,00 euro

Provincia di Reggio Calabria

Totale provincia: 59.580.000,00 euro — Comuni beneficiari: 38 — interventi: 62

Comune Interventi Importo assegnato Africo 1 1.000.000,00 euro Ardore 1 1.000.000,00 euro Bagnara Calabra 3 2.500.000,00 euro Benestare 3 1.000.000,00 euro Bianco 1 1.000.000,00 euro Brancaleone 1 1.000.000,00 euro Bruzzano Zeffirio 1 1.000.000,00 euro Camini 1 1.000.000,00 euro Careri 1 1.000.000,00 euro Caulonia 4 2.500.000,00 euro Cinquefrondi 3 2.500.000,00 euro Cittanova 2 2.300.000,00 euro Gioia Tauro 3 2.500.000,00 euro Gioiosa Ionica 1 2.500.000,00 euro Laureana di Borrello 1 1.000.000,00 euro Locri 3 2.500.000,00 euro Marina di Gioiosa Ionica 2 2.500.000,00 euro Melicucco 1 320.000,00 euro Melicuccà 1 1.000.000,00 euro Molochio 1 990.000,00 euro Monasterace 1 1.000.000,00 euro Motta San Giovanni 3 2.500.000,00 euro Oppido Mamertina 1 1.000.000,00 euro Palmi 1 2.000.000,00 euro Placanica 1 1.000.000,00 euro Portigliola 1 990.000,00 euro Reggio Calabria 1 5.000.000,00 euro Riace 1 600.000,00 euro Rizziconi 4 2.500.000,00 euro Rosarno 3 2.500.000,00 euro San Lorenzo 2 1.000.000,00 euro San Roberto 1 1.000.000,00 euro Santo Stefano in Aspromonte 1 1.000.000,00 euro Sant’Agata del Bianco 1 880.000,00 euro Scilla 1 1.000.000,00 euro Serrata 1 1.000.000,00 euro Siderno 2 2.500.000,00 euro Stignano 1 1.000.000,00 euro

Provincia di Catanzaro

Totale provincia: 37.590.699,69 euro — Comuni beneficiari: 33 — interventi: 50

Comune Interventi Importo assegnato Albi 2 1.000.000,00 euro Badolato 1 1.000.000,00 euro Belcastro 1 1.000.000,00 euro Borgia 3 2.497.261,00 euro Caraffa di Catanzaro 2 997.828,00 euro Carlopoli 2 1.000.000,00 euro Centrache 1 999.057,00 euro Chiaravalle Centrale 3 2.500.000,00 euro Cicala 1 1.000.000,00 euro Feroleto Antico 1 123.000,00 euro Gasperina 1 1.000.000,00 euro Gizzeria 1 1.500.000,00 euro Guardavalle 1 1.000.000,00 euro Isca sullo Ionio 1 990.000,00 euro Magisano 3 965.000,00 euro Maida 1 1.000.000,00 euro Miglierina 2 1.000.000,00 euro Montepaone 1 2.500.000,00 euro Nocera Terinese 1 999.909,84 euro Olivadi 1 999.969,85 euro Palermiti 1 898.720,00 euro Petronà 1 1.000.000,00 euro Platania 3 1.000.000,00 euro San Pietro a Maida 1 999.954,00 euro San Vito sullo Ionio 1 1.000.000,00 euro Satriano 1 1.000.000,00 euro Serrastretta 1 1.000.000,00 euro Settingiano 1 1.000.000,00 euro Soverato 3 2.500.000,00 euro Soveria Simeri 3 1.000.000,00 euro Stalettì 1 1.000.000,00 euro Tiriolo 1 120.000,00 euro Torre di Ruggiero 2 1.000.000,00 euro

Provincia di Vibo Valentia

Totale provincia: 27.268.549,60 euro — Comuni beneficiari: 23 — interventi: 34

Comune Interventi Importo assegnato Arena 1 1.000.000,00 euro Briatico 2 1.000.000,00 euro Brognaturo 1 1.000.000,00 euro Capistrano 1 1.000.000,00 euro Dasà 2 999.367,60 euro Fabrizia 1 950.000,00 euro Filandari 1 999.900,00 euro Francavilla Angitola 2 1.000.000,00 euro Francica 1 1.000.000,00 euro Gerocarne 2 1.000.000,00 euro Joppolo 1 999.999,00 euro Mileto 3 2.500.000,00 euro Nardodipace 1 999.000,00 euro Nicotera 3 2.500.000,00 euro Ricadi 2 2.500.000,00 euro Rombiolo 2 1.000.000,00 euro San Nicola da Crissa 1 999.999,00 euro Sant’Onofrio 1 950.000,00 euro Simbario 2 1.000.000,00 euro Sorianello 1 1.000.000,00 euro Soriano Calabro 1 1.000.000,00 euro Stefanaconi 1 870.284,00 euro Zungri 1 1.000.000,00 euro

Provincia di Crotone

Totale provincia: 23.495.981,20 euro — Comuni beneficiari: 15 — interventi: 30