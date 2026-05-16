Digitalizzare il Mediterraneo: l'evento di Unioncamere
Digitalizzazione, innovazione e cooperazione internazionale al centro dell’incontro ospitato da Unioncamere Calabria a Lamezia Terme. Istituzioni e partner italiani e greci si sono confrontati sulle sfide della transizione digitale delle PMI nell’ambito del progetto europeo " ‘Companies4Tomorrow".
Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati