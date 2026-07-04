Trasporti su rotaia e mezzi a chiamata

Più servizi su rotaia e mezzi a chiamata. Così l'assessore al trasporto locale Gianlica Gallo ha anticipato le novità del nuovo piano del traporto. "Non sarà semplice" ha aggiunto assicurando sulla necessità di garantire le imprese storiche. Al dipartimento intanto si lavora alla nuova gara
Il progetto risale al 2025 ed è ora nella fase istruttoria per il rilascio del via libera da parte del ministero. Coinvolti cinque comuni vibonesi e tre del Catanzarese. Il legale esperto di diritto ambientale: «Serve un modello alternativo»
Il saldo cambia a da 67 a 59 dipendenti. In totale 27 lavoratori su 86 hanno deciso di mantenere il proprio contratto con l’azienda vibonese. Tra i ripensamenti anche quello di un’infermiera che però ha deciso di fare il percorso inverso entrando nei ruoli dell’ente di governance regionale
Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati