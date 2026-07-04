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Economia e Lavoro

Trasporti su rotaia e mezzi a chiamata

Più servizi su rotaia e mezzi a chiamata. Così l'assessore al trasporto locale Gianlica Gallo ha anticipato le novità del nuovo piano del traporto. "Non sarà semplice" ha aggiunto assicurando sulla necessità di garantire le imprese storiche. Al dipartimento intanto si lavora alla nuova gara

4 luglio, 2026
Economia e Lavoro

Telecontact: incontro Regione-sindacati in Cittadella

12 novembre 2025
Ore 18:50
Telecontact: incontro Regione-sindacati in Cittadella
L’approfondimento

I “Signori del vento” puntano al parco eolico dell’Angitola: 11 torri da 230 metri. L’avvocato Teti: «Assalto alla diligenza»

Il progetto risale al 2025 ed è ora nella fase istruttoria per il rilascio del via libera da parte del ministero. Coinvolti cinque comuni vibonesi e tre del Catanzarese. Il legale esperto di diritto ambientale: «Serve un modello alternativo»
Stefano Mandarano
19 giugno 2026
Ore 04:15
I “Signori del vento” puntano al parco eolico dell’Angitola: 11 torri da 230 metri. L’avvocato Teti: «Assalto alla diligenza»\n
Sanità vibonese

Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp

Il saldo cambia a da 67 a 59 dipendenti. In totale 27 lavoratori su 86 hanno deciso di mantenere il proprio contratto con l’azienda vibonese. Tra i ripensamenti anche quello di un’infermiera che però ha deciso di fare il percorso inverso entrando nei ruoli dell’ente di governance regionale
Enrico De Girolamo
5 giugno 2026
Ore 10:37
Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp\n
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari

Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
Enrico De Girolamo
9 maggio 2026
Ore 09:19
Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari\n
sanità digitale

Soluzioni Integrate Maggioli consolida in Calabria uno dei principali hub nazionali per la sanità digitale e i sistemi pubblici

La fusione tra Sinapsys e Aicof rafforza il presidio industriale del Gruppo che riunisce 350 professionisti nelle sedi di Roma, Cagliari, Palermo e Catanzaro, nei progetti strategici della PA
12 gennaio 2026
Ore 11:04
Soluzioni Integrate Maggioli consolida in Calabria uno dei principali hub nazionali per la sanità digitale e i sistemi pubblici\n