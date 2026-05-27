Vertenza Tis, proclamato lo stato di agitazione

Fronte caldo anche per quanto riguarda i tirocinanti di inclusione sociale: i sindacati hanno infatti proclamato lo stato di agitazione. Tensioni si registrano nei rapporti con la Regione sui percorsi di stabilizzazione dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati