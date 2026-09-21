L’azienda del gruppo Fabriella sarà anche acqua ufficiale dei giallorossi per la stagione di Serie B, con iniziative di comunicazione e fornitura alla squadra

Acqua Fabrizia è nuovo main sponsor e acqua ufficiale dell’US Catanzaro 1929. La partnership, che unisce per questo campionato di serie B due realtà profondamente legate alla Calabria, vedrà il logo dell’azienda comparire sul fronte delle maglie da gioco della prima squadra.

L’accordo, oltre alla presenza del marchio sulla divisa ufficiale, prevede una serie di iniziative di comunicazione e attività dedicate alla partnership durante la stagione.

Acqua Fabrizia nasce nel Parco Naturale Regionale delle Serre, in Calabria, dove viene imbottigliata l’acqua proveniente dalla sorgente. L’azienda, parte del gruppo Fabriella, affiancherà la squadra anche attraverso la fornitura di acqua.

«Essere sulla maglia dell’US Catanzaro - ha commentato Giampiero Latassa, presidente di Fabriella Group - ha per noi un significato che va oltre la visibilità del brand. Fabrizia è un’acqua che nasce in Calabria e arriva ogni giorno nelle case dei calabresi. Vedere il nostro nome accanto a quello di una squadra che rappresenta la passione e il sogno di migliaia di persone significa condividere un pezzo importante della nostra terra e della nostra identità».

«Siamo soddisfatti di accogliere Acqua Fabrizia tra i main sponsor della nostra squadra. Si tratta di un’importante azienda calabrese - ha affermato, dal canto suo, il presidente Floriano Noto - che ringraziamo per aver voluto sostenere il nostro progetto sportivo».