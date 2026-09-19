Il grave incidente nell’area di Pietragrande: l'impatto tra un'Alfa 147 e una Ford Fiesta ha causato il ribaltamento della vettura. Sul posto Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri e Anas. Traffico a rilento su una sola corsia

Quattro feriti, pomeriggio di paura e soccorsi in azione lungo la Strada Statale 106 Jonica. Un grave incidente stradale si è verificato nei pressi dello svincolo di Pietragrande, all'altezza del comune di Stalettì, in provincia di Catanzaro.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili, una Alfa Romeo 147 e una Ford Fiesta. L'impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento, tanto da provocare il ribaltamento sulla sede stradale dell'Alfa Romeo.

Quattro feriti e traffico limitato

Il bilancio dell'incidente è di quattro persone ferite. I soccorsi sono scattati immediatamente: il personale sanitario del Suem 118 è giunto sul posto per prestare le prime cure ai feriti, successivamente trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti e controlli medici.

Tempestivo anche l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro (distaccamento di Soverato), che hanno messo in sicurezza le autovetture e l'intera area dell'impatto. Per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale, affiancati dal personale Anas e dai mezzi del soccorso stradale dedicati al recupero dei veicoli danneggiati.

Durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, la circolazione sul tratto interessato della Statale 106 è proseguita a rilento su un'unica corsia, generando inevitabili rallentamenti al traffico locale.