Gourm.Eat raddoppia e dopo il successo registrato in viale Crotone nel quartiere marinaro, è pronto a una nuova sfida: conquistare il centro di Catanzaro.

La passione li porta fin qui, l'ambizione spinge sempre più lontano. E la nuova casa è l’Hotel Guglielmo, in Via Azaria Tedeschi, una delle strutture storiche e più prestigiose della città, da poco ristrutturata e pronta a tornare protagonista.

L'annuncio è arrivato con un video che racconta tutto il percorso: dal mare di Lido, con le onde sulla spiaggia, alla città vista dall'alto, fino al ponte che collega le due anime di Catanzaro.

E in mezzo, la vera protagonista: la qualità. L'idea di gusto di Gourm.eat, la qualità delle carni selezionate, la ricerca e l'attenzione per ogni dettaglio, dalla pizza alla griglia, sono pronte a conquistare una nuova casa. Due location, un'unica identità, la stessa passione ma con ancora più ambizione.

Chi ha gustato quelle pietanze raffinate sa di cosa stiamo parlando: ingredienti scelti, cottura alla brace, piatti che uniscono tradizione e ricerca, dal sapore unico. Ora quella stessa esperienza arriva anche all’Hotel Guglielmo, perché il gusto non si ferma ma cresce per soddisfare le richieste sempre più numerose dei clienti. Si bissa quindi, aspettateci, stiamo arrivando!

Per info e prenotazioni contattateci ai numeri +39 345 6422747 e 3391862516.