Diventare sommelier è un percorso che va oltre la semplice passione: è educazione del gusto, conoscenza e consapevolezza.

Il Corso Sommelier di 1° livello organizzato dalla FISAR Catanzaro, presso il Riva Restaurant & Lounge Bar, è già partito lo scorso 24 marzo, registrando grande interesse e partecipazione.

Ma c’è ancora una possibilità.

Per chi desidera intraprendere questo percorso, le iscrizioni sono ancora aperte per pochissimi giorni, dando la possibilità di inserirsi nelle prime fasi del corso e recuperare gli incontri iniziali.

Un’opportunità concreta per entrare in un mondo fatto di tecnica, cultura e sensorialità. Il programma didattico affronta tutti gli aspetti fondamentali della sommellerie: dalla viticoltura all’enologia, fino alle tecniche di servizio e alla degustazione.

Proprio le degustazioni guidate rappresentano il cuore dell’esperienza: momenti in cui si impara a riconoscere profumi, sapori e caratteristiche dei vini, sviluppando una sensibilità sempre più

raffinata.

Il corso è strutturato per garantire un alto livello di formazione, con posti limitati e attenzione dedicata a ogni partecipante.

Il tempo per iscriversi sta per scadere.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Riva Restaurant & Lounge Bar al numero 0968 407870 (premi 3).