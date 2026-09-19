Dal pranzo vista mare al tramonto, passando per musica dal vivo e aperitivo: a Falerna le Domeniche Riva trasformano il tradizionale appuntamento festivo in una giornata da vivere senza fretta, tra sapori, brindisi e note di sax

A Falerna la domenica prende forma tra il blu del Tirreno, la buona cucina e le note della musica dal vivo. È qui che nascono le Domeniche Riva, gli appuntamenti del RIVA Restaurant & Lounge Bar che trasformano il tradizionale pranzo festivo in un’occasione da vivere fino a sera.

Il primo atto è il pranzo vista mare, immerso in una cornice che invita a rallentare e a concedersi qualche ora di leggerezza. A fare da protagonisti sono i sapori, le conversazioni, i calici che si incontrano e il piacere di condividere il tempo con gli altri. Un momento di condivisione che, al Riva, rappresenta soltanto l’inizio.

A seguire, la scena passa alla musica. Le performance dal vivo e le note del sax accompagnano gli ospiti, dando alla giornata una dimensione più dinamica e festosa. La musica si intreccia alle voci, ai brindisi e al paesaggio, creando un’atmosfera che caratterizza gli appuntamenti domenicali del locale.

Con il pomeriggio arriva il momento dell’aperitivo, tra drink, brindisi e musica. Poi il sole comincia a scendere e la costa si veste dei colori della sera. È il passaggio più suggestivo: quella che era iniziata come una pausa dal consueto si trasforma in una serata da prolungare, magari con una cena sotto le stelle e il mare sempre sullo sfondo.

Il fascino delle Domeniche Riva sta proprio nella loro capacità di accompagnare gli ospiti attraverso momenti diversi, senza soluzione di continuità. Dal pranzo all’aperitivo, fino alla cena, ogni fase contribuisce a costruire un appuntamento che unisce gastronomia, spettacolo e socialità.

In questo angolo della costa tirrenica calabrese, il Riva propone così una formula che dialoga con il territorio e con il suo paesaggio. Il mare di Falerna non è soltanto una scenografia, ma parte integrante di un contesto nel quale cucina, intrattenimento e condivisione trovano il loro equilibrio.

Le Domeniche Riva diventano così un appuntamento capace di andare oltre il semplice pranzo fuori casa. Un modo per stare insieme, ascoltare musica, brindare e concedersi il piacere di una domenica senza programmi rigidi, lasciando che siano il mare, la cucina e le note del sax ad accompagnare il trascorrere delle ore.