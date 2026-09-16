La comunità dei vallefioritesi in Svizzera ha celebrato con straordinaria partecipazione la tradizionale festa in onore di San Rocco a Flums, segnando un momento di profonda unione, fede e condivisione culturale

L'evento, tenutosi il 12 settembre, ha visto una grande affluenza di pubblico, con un'ampia adesione da parte dei cittadini e delle famiglie originarie di Vallefiorita (e dei paesi limitrofi). Tra i momenti più toccanti della giornata si segnala l'inaugurazione della nuova statua di San Rocco, accompagnata da una bellissima omelia tenuta da Don Ernesto Piraino presso la chiesa di San Lorenzo e celebrata con una sentita processione.

Il presidente dell'associazione, Antonio De Filippo, è intervenuto con un discorso accorato per ringraziare il comitato organizzatore e tutti i volontari che si sono spesi per la riuscita della manifestazione.



La festa è stata animata dalla presenza di momenti musicali (qui i dettagli), da numerose bancarelle ricche di prodotti tipici calabresi e da una proposta gastronomica curata dalle sapienti mani esperte del Centro Italiano di Schaan. Tra gli ospiti d'onore presenti: il Console Egidio Stigliano, l'Amministrazione Comunale di Vallefiorita guidata dal Sindaco Megna e diversi rappresentanti e delegati di altre associazioni del territorio.



A conclusione dell'evento, il presidente De Filippo ha voluto rinnovare il proprio sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e agli sponsor, definiti una vera e propria "sana forza motrice" per il proseguimento e la crescita di queste importanti iniziative culturali e comunitarie.