Si è concluso, con una cerimonia celebrativa svoltasi a Palazzo del Governo, il progetto “Lo Stato, i cittadini e gli studenti”, promosso dalla Prefettura di Catanzaro e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione con le forze di polizia territoriali.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle classi terminali degli istituti secondari di primo e secondo grado della provincia, ha avuto l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle istituzioni e di promuovere, tra le nuove generazioni, la cultura della legalità, la consapevolezza negli acquisti e la conoscenza dei rischi connessi alla contraffazione, al contrabbando, al riciclaggio e al traffico illecito di merci, sostanze, rifiuti, alimenti e farmaci non conformi alla normativa vigente.

Il percorso si è articolato in una serie di incontri in nove istituti scolastici coinvolti, con momenti di presentazione delle istituzioni partecipanti, approfondimenti tematici e confronto con gli studenti. Particolare attenzione è stata dedicata ai rischi della contraffazione anche nei contesti digitali, con riferimento ai negozi virtuali, ai siti internet e ai social network, nonché alle ricadute economiche, sociali e sanitarie di tali fenomeni.

Al termine degli incontri, gli studenti sono stati invitati a realizzare elaborati creativi — video, podcast, fumetti, presentazioni, articoli giornalistici, cortometraggi e altri prodotti multimediali — attraverso i quali rielaborare, con il proprio linguaggio, i temi affrontati durante il progetto.

Hanno preso parte all’iniziativa i seguenti istituti scolastici. Per la scuola secondaria di primo grado:

IC “Perri Pitagora Don Milani” di Lamezia Terme;

IC “M. Squillace” di Montepaone;

IC “Convitto Galluppi” di Catanzaro;

IC “Vittorio De Seta – Sellia Marina – Soveria Simeri”.

Per la scuola secondaria di secondo grado:

IIS “E. Ferrari” di Chiaravalle;

IIS “Rita Levi Montalcini” di Sersale;

P.T.P. “Rambaldi – De Fazio” di Lamezia Terme;

Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Lamezia Terme;

Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro.

Gli elaborati presentati sono stati valutati da una commissione composta da rappresentanti delle istituzioni coinvolte, sulla base della partecipazione e dell’impegno dimostrati, della coerenza con le tematiche del progetto, della creatività e originalità della proposta e della qualità complessiva della realizzazione. Nel corso della cerimonia finale in Prefettura sono stati consegnati gli attestati di merito agli studenti partecipanti e sono stati valorizzati i lavori risultati vincitori nelle rispettive categorie.

Per la scuola secondaria di primo grado, è risultato vincitore l’IC “Vittorio De Seta – Sellia Marina – Soveria Simeri”, con un video interdisciplinare dedicato ai temi della legalità e della contraffazione. La commissione ha apprezzato la piena coerenza dell’elaborato con le tematiche del progetto, il significativo valore educativo e civico del percorso, che ha coinvolto tutte le classi terze, nonché la qualità del prodotto audiovisivo finale, capace di unire creatività grafica e capacità narrativa nella trasmissione del messaggio della legalità e dell’importanza del contrasto alla contraffazione a tutela della salute, dell’economia e del lavoro.

Per la scuola secondaria di secondo grado, è risultato vincitore l’IIS “Rita Levi Montalcini” di Sersale, con il video “Doganiere per un giorno”. Il lavoro è stato selezionato per l’efficacia e la profondità con cui ha affrontato i temi del concorso, evidenziando i danni del mercato nero, i collegamenti con la criminalità organizzata, le ricadute sull’ambiente e sullo sfruttamento dei lavoratori, nonché l’importanza della responsabilità individuale e delle scelte quotidiane di consumo nel contrasto all’illegalità.

Ai gruppi vincitori sarà offerta la possibilità di svolgere una giornata formativa e osservativa nella sede operativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aeroporto di Lamezia Terme, dove gli studenti potranno approfondire da vicino le attività di controllo svolte dai funzionari ADM, con particolare riferimento alle modalità di ingresso e uscita dei passeggeri dal territorio dell’Unione Europea, ai controlli sulle merci, sugli animali da compagnia, sulle specie protette e sui beni culturali.

«Esprimo compiacimento ed apprezzamento per l’impegno dimostrato dagli studenti – ha conclusivamente dichiarato il prefetto Castrese de Rosa – dai docenti e dai dirigenti scolastici che hanno aderito all’iniziativa che suggella il valore della collaborazione tra istituzioni e mondo scolastico nella costruzione di percorsi condivisi di educazione civica, responsabilità e cittadinanza consapevole. Eventi come questo confermano che i giovani sanno accettare e vincere le sfide attraverso personali intuizioni e progettualità innovative».