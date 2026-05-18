Il gup ha comminato pene tra i 20 anni e i 10 mesi di reclusione. Decisa un’assoluzione. L’inchiesta verte sull’esistenza di due associazioni criminali dedite al traffico di droga e alla detenzioni di pesanti arsenali
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Il gup di Catanzaro Maria Lamanna ha inflitto 23 condanne e deciso per un’assoluzione nell’ambito del procedimento denominato Secreta Collis, istruito dal pm della Dda di Catanzaro Veronica Calcagno in merito a due associazioni criminali del capoluogo di regione dedite al traffico di droga e alla detenzione di armi.
Le accuse nei confronti degli imputati vanno, a vario titolo, dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti all’associazione finalizzata al traffico di armi con l’aggravante mafiosa, nonché delitti di porto e detenzione illegale di armi da fuoco e delitti in materia di stupefacenti. L’operazione scattata il 15 gennaio scorso, portò al sequestro di oltre 70 tra fucili e pistole, uno dei più grandi arsenali in possesso della criminalità organizzata.
Condanne
- Rizza Domenico detto Enrico: condannato a 20 anni di reclusione.
- Rizza Vincenzo: condannato a 20 anni di reclusione.
- Riccelli Marco: condannato a 20 anni di reclusione.
- Posca Angelo: condannato a 13 anni, 1 mese e 17 giorni di reclusione.
- Longo Massimo: condannato a 12 anni, 7 mesi e 17 giorni di reclusione.
- Agostino Francesco: condannato a 10 anni e 11 mesi di reclusione.
- Gentile Vittorio: condannato a 10 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione.
- Caliò Giuseppe: condannato a 11 anni e 20 giorni di reclusione.
- Caliò Rosario Nuccio: condannato a 11 anni di reclusione.
- Caracciolo Andrea: condannato a 11 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione.
- Le Pera Emanuele Enrico: condannato a 9 anni, 4 mesi e 13 giorni di reclusione.
- Tripodi Giampaolo: condannato a 9 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione.
- Iiritano Raffaele: condannato a 5 anni di reclusione e 20.400,00 euro di multa.
- Muscia Gaetano: condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione e 34.000,00 euro di multa.
- Pasqualone Santina: condannato a 5 anni di reclusione e 20.400,00 euro di multa.
- Papasidero Christian: condannato a 5 anni di reclusione e 20.400,00 euro di multa.
- Rubino Sergio: condannato a 3 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione e 1.600,00 euro di multa.
- D’Elia Lorenzo: condannato a 11 mesi e 3 giorni di reclusione e 1.200,00 euro di multa.
- Mazzoni Paolo: condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 800,00 euro di multa.
- Lanzo Alessandro: condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 800,00 euro di multa.
- Falvo Vittorio: condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.200,00 euro di multa.
- Domanico Vincenzo Mario: condannato a 10 mesi di reclusione e 1.300,00 euro di multa.
- Cubello Massimo: condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 880,00 euro di multa.
Assolta Loredana Ferraro.