«Pane per i loro denti», dice Inzaghi. I tifosi giallorossi raccolgono l’assist e rispondono sui social di LaC News24 tra meme e sfottò calcistici: «Pippo, ancora parli?»

Filippo Inzaghi prova a caricare il Palermo con il cuore, i social giallorossi rispondono con sarcasmo, meme virtuali e una discreta dose di peperoncino (ovviamente tutto calabrese). Alla vigilia della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, le parole del tecnico rosanero in conferenza stampa hanno acceso il dibattito tra i lettori di LaC News24, trasformando la sezione commenti su Facebook in una curva digitale. Il riferimento che ha infiammato la tastiera è soprattutto uno: quel «qui troveranno pane per i loro denti», pronunciato da Inzaghi nel tentativo di scuotere un Palermo chiamato a rimontare il pesante 3-0 incassato al “Ceravolo”. Una frase che nella città del vento, del ponte Morandi e del Cavatore, non è passata inosservata.

C’è chi sceglie l’ironia cinematografica, immaginando un Inzaghi perseguitato dal coro «Pippo! Pippo! Pippo!» in ogni momento della giornata, dalla notte insonne alle riflessioni tattiche in bagno. Chi invece preferisce la gastronomia locale e rilancia: «Il Catanzaro ha sia il pane che il morzello».

Altri tifosi vanno più diretti: «Per favore, non fare come all’andata, potresti prendere altri tre gol», scrive un utente. Un altro ironizza sul possibile copione del ritorno: «Speriamo di trovare il pane morbido dell’andata». E ancora: «Occhio che se il Catanzaro fa un gol per te sarà davvero dura».

Tra i commenti prevale la convinzione che il Palermo abbia sbagliato approccio nella gara d’andata e che le dichiarazioni della vigilia possano trasformarsi nuovamente in un boomerang: «Le partite si vincono sul campo, non con i proclami», sintetizza un lettore, mentre un altro invita il tecnico rosanero a una maggiore prudenza.

Non manca, come sempre accade nei territori del calcio passionale, qualche eccesso verbale che racconta però il clima acceso che accompagna l’attesa. Ma il tono dominante resta quello dello sfottò calcistico, quasi da bar sport in formato social.

D’altronde la sfida ha tutti gli ingredienti del grande romanzo playoff. Da una parte il Palermo che si aggrappa al “Barbera” e a oltre 30 mila tifosi per tentare un’impresa mai riuscita in Serie B: rimontare tre gol in semifinale. Dall’altra un Catanzaro che, forte della lezione impartita all’andata, prova a blindare il sogno finale. Inzaghi invoca il «cuore rosanero». I social catanzaresi, almeno per ora, rispondono con il sorriso.