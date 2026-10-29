Corteo dalla cittadella scolastica a piazza Mazzini per chiedere una scuola più efficiente, investimenti in ricerca e università e lo stop al riarmo. In piazza anche i trattori contro il caro carburanti e l’aumento dei costi di produzione. Domani mobilitazione regionale a Cosenza.

Studenti in piazza a Lamezia Terme per protestare contro il carovita che incide sul costo dell'istruzione. Il corteo si è mosso dalla zona della cittadella scolastica, in via Leonardo Da Vinci, percorrendo le strade principali fino ad arrivare in piazza Mazzini. Slogan, cartelli e cori, hanno caratterizzato la forma di protesta contro il "governo, per una scuola efficiente, contro il riarmo e per investimenti nella ricerca e nelle Università".

Insieme agli studenti anche alcuni rappresentanti degli agricoltori con i loro trattori, aderenti al Movimento territorio e agricoltura, che continuano a chiedere risposte contro il caro carburanti e l'aumento dei costi di produzione che investe tutta la filiera del comparto. Al termine della manifestazione studenti e agricoltori si sono dati appuntamento per lo sciopero di domani che si terrà a Cosenza dove è in programma una mobilitazione regionale.