Brividi puri e lucciconi agli occhi per l’esibizione televisiva di una scuola di ballo catanzarese. Sul palco di Tu si que vales, in onda a Canale 5, la Dream Ballet Studio ha brillato per la coreografia del brano di Roberto Vecchioni “Sogna ragazzo sogna”, conquistando i quattro giurati e soprattutto il pubblico, che ha premiato la sua esibizione con uno straordinario 96% dei consensi.

I ragazzi hanno specificato di dedicare il lavoro e la partecipazione al loro maestro Gianmario, sottoposto a terapie oncologiche ma apparso sorridente ed orgoglioso di loro che ha seguito da dietro le quinte.

Colpiti ed emotivamente provati Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis con Sabrina Ferilli felice della quasi unanimità dei consensi popolari

I ballerini

Sotto la guida del maestro Maestro Gianmario Passanti hanno ballato:

AnnaClara Muleo

Alisia Agnello

Chiara Pilò

Saverio Tolone

Alessia Perri

Zaira Corosaniti

Angelica Decola

Sara Russo

Dorotea Paonessa

Martina Boccuto

Martina Brasile

Miriam Rubino

Mariacaterina Lijoi

Michela Marino

Giulia Gentile

Ilenia Lioi

Giorgia Migliaccio

Alessia Andreacchio

Gloria Rizzo

Arianna Cusimano

Rosy Bertino

Susanna Conca

Chiara Rappoli

Aurora Fossella

Laura Trapasso

L'orgoglio della vicesindaca

«Ci sono emozioni che toccano il cuore e ci ricordano quanto sia prezioso il talento dei nostri giovani. L’esibizione della Dream Ballet Studio nella quarta puntata di “Tú Sí Que Vales”, su Canale 5, è stata per me motivo di grande orgoglio e commozione – ha commentato Giusy Iemma – Vederli ballare sulle note di “Sogna ragazzo sogna” mi ha emozionata profondamente. Ho visto non soltanto una straordinaria preparazione tecnica e tanta professionalità, ma la forza di ragazze e ragazzi che credono nei propri sogni e lavorano ogni giorno per trasformarli in realtà.

Da vicesindaca, ho provato orgoglio per la nostra città; da madre di due ragazzi adolescenti, ho sentito questa emozione ancora più forte. Perché il desiderio più grande di ogni genitore è vedere i propri figli crescere e realizzarsi senza dover abbandonare la propria terra. Catanzaro ha talenti, energie e giovani capaci di raggiungere traguardi importanti. Il nostro impegno deve essere quello di rafforzare le opportunità affinché i giovani possano realizzare i propri sogni e scegliere liberamente il proprio futuro, anche qui, nella loro città. È un obiettivo che richiede impegno condiviso e collaborazione costante tra istituzioni, realtà formative, associazioni e famiglie.

Rivolgo il mio grazie più sincero ai ragazzi della Dream Ballet Studio, ai loro insegnanti e alle famiglie che li sostengono ogni giorno con impegno e sacrificio. Con la loro esibizione hanno portato in alto il nome di Catanzaro e ci hanno ricordato che i sogni, quando accompagnati da passione e disciplina, possono diventare realtà.

Il mio augurio – ha concluso Iemma – è che questi giovani continuino a volare alto, portando con sé le proprie radici e sapendo che la loro città crede in loro. Perché il futuro di Catanzaro si costruisce anche così: dando ai nostri ragazzi motivi, strumenti e opportunità per scegliere di realizzare i propri sogni proprio qui, a casa loro. E questo, per me, è un impegno che va oltre le parole: è una responsabilità verso i nostri giovani e verso la comunità che abbiamo il dovere di far crescere»