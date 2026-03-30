Da domani, 30 marzo al 3 aprile prossimo, proseguirà la lettura dei contatori acqua. Dopo il subentro di Sorical nella gestione della bollettazione e nei rapporti con gli utenti, al fine di regolarizzare tutte le posizioni e consentire il recupero della morosità, prosegue la rilevazione dei consumi idrici che interesserà progressivamente tutto il territorio cittadino.

A tal proposito gli addetti della Catanzaro Servizi continueranno ad effettuare la lettura dei contatori in orari compresi tra le 8.30 e le 17.30 nelle seguenti vie:

Via Gaetano Alberti

Via Silvio Paternostro

Via Elvidio Borelli

Via Benedetto Citriniti

Traversa Antonino Panella

Via Antonino Panella

Via Giuseppe Schiavi

Via Leonardo Gallucci

Via Vinicio Cortese

Via Filiberto Barreca

Via Antonio Purificato

Traversa Antonio Purificato

Via Nunzio Nasi

Traversa Seconda Montenero

Traversa prima Montenero

Via Vincenzo Ambrosio

Via Giuseppe Arena

Traversa Nunzio Nasi

Via Edmondo Buccarelli

Via Alcide De Gasperi

Via Luigi Pascali

Via Melchiorre Jannelli

Via Maestri del Lavoro

Via Antonio Daniele

Viale Pio X

Via Martiri di Cosenza 1844

Via Martiri di Gerace 1847

Via Luigi Rossi

Via Raffaele Carbonari

Via Michele Morelli

Via Madonna dei Cieli

Via Mons. Giovanni Fiorentini

Via Luigi Costanzo

Via San Brunone di Colonia

Via Padre Antonio da Olivadi

Traversa Emilia

Via Raffaele Teti

Via Cesare Sinopoli

Traversa Raffaele Teti

Via Fausto Squillace

Via Ibico

Via Giovanni XXIII

Via Padre Vincenzo Merante

Via Antonio Gramsci

Traversa Antonio Gramsci

Via Giovanni Fiore

Traversa Giovanni Fiore

Via Angelo Zavarroni

Piazza Pitagora

Via Bambinello Gesù

Traversa Prima Bambinello Gesù

Traversa Seconda Bambinello Gesù

Via Andrea Fabiani

Traversa Seconda Andrea Fabiani

Traversa Prima Andrea Fabiani

Via Gaetano Filangieri

Via Vincenzo Catalani

Il personale sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento e non sarà autorizzato a ricevere alcuna somma di denaro, né a titolo di pagamento del servizio letture, né a titolo di pagamento di bollette pregresse. La rilevazione della lettura rappresenta un semplice accorgimento che consente di evitare l’addebito in bolletta di cifre in acconto – monitorando i consumi reali – e riscontrare eventuali anomalie, ad esempio provocate da perdite d’acqua occulte.

Gli utenti che risultassero assenti al momento del passaggio dei letturisti potranno comunicare la lettura del proprio contatore inviando una mail all’indirizzo acqamm@comune.catanzaro.it oppure utilizzando il servizio online sul portale https://dema.comunecatanzaro.it/ Il numero di assistenza telefonica dell’ufficio acquedotto di Palazzo de Nobili è lo 0961-881433. Nella comunicazione dell’autolettura dovranno essere indicati: nome e cognome dell’intestatario utenza, codice fiscale, recapito telefonico, codice utente, foto del contatore, data, lettura.