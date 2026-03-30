Al lavoro gli operatori di Catanzaro Servizi, dopo il subentro di Sorical nella bollettazione
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Da domani, 30 marzo al 3 aprile prossimo, proseguirà la lettura dei contatori acqua. Dopo il subentro di Sorical nella gestione della bollettazione e nei rapporti con gli utenti, al fine di regolarizzare tutte le posizioni e consentire il recupero della morosità, prosegue la rilevazione dei consumi idrici che interesserà progressivamente tutto il territorio cittadino.
A tal proposito gli addetti della Catanzaro Servizi continueranno ad effettuare la lettura dei contatori in orari compresi tra le 8.30 e le 17.30 nelle seguenti vie:
- Via Gaetano Alberti
- Via Silvio Paternostro
- Via Elvidio Borelli
- Via Benedetto Citriniti
- Traversa Antonino Panella
- Via Antonino Panella
- Via Giuseppe Schiavi
- Via Leonardo Gallucci
- Via Vinicio Cortese
- Via Filiberto Barreca
- Via Antonio Purificato
- Traversa Antonio Purificato
- Via Nunzio Nasi
- Traversa Seconda Montenero
- Traversa prima Montenero
- Via Vincenzo Ambrosio
- Via Giuseppe Arena
- Traversa Nunzio Nasi
- Via Edmondo Buccarelli
- Via Alcide De Gasperi
- Via Luigi Pascali
- Via Melchiorre Jannelli
- Via Maestri del Lavoro
- Via Antonio Daniele
- Viale Pio X
- Via Martiri di Cosenza 1844
- Via Martiri di Gerace 1847
- Via Luigi Rossi
- Via Raffaele Carbonari
- Via Michele Morelli
- Via Madonna dei Cieli
- Via Mons. Giovanni Fiorentini
- Via Luigi Costanzo
- Via San Brunone di Colonia
- Via Padre Antonio da Olivadi
- Traversa Emilia
- Via Raffaele Teti
- Via Cesare Sinopoli
- Traversa Raffaele Teti
- Via Fausto Squillace
- Via Ibico
- Via Giovanni XXIII
- Via Padre Vincenzo Merante
- Via Antonio Gramsci
- Traversa Antonio Gramsci
- Via Giovanni Fiore
- Traversa Giovanni Fiore
- Via Angelo Zavarroni
- Piazza Pitagora
- Via Bambinello Gesù
- Traversa Prima Bambinello Gesù
- Traversa Seconda Bambinello Gesù
- Via Andrea Fabiani
- Traversa Seconda Andrea Fabiani
- Traversa Prima Andrea Fabiani
- Via Gaetano Filangieri
- Via Vincenzo Catalani
Il personale sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento e non sarà autorizzato a ricevere alcuna somma di denaro, né a titolo di pagamento del servizio letture, né a titolo di pagamento di bollette pregresse. La rilevazione della lettura rappresenta un semplice accorgimento che consente di evitare l’addebito in bolletta di cifre in acconto – monitorando i consumi reali – e riscontrare eventuali anomalie, ad esempio provocate da perdite d’acqua occulte.
Gli utenti che risultassero assenti al momento del passaggio dei letturisti potranno comunicare la lettura del proprio contatore inviando una mail all’indirizzo acqamm@comune.catanzaro.it oppure utilizzando il servizio online sul portale https://dema.comunecatanzaro.it/ Il numero di assistenza telefonica dell’ufficio acquedotto di Palazzo de Nobili è lo 0961-881433. Nella comunicazione dell’autolettura dovranno essere indicati: nome e cognome dell’intestatario utenza, codice fiscale, recapito telefonico, codice utente, foto del contatore, data, lettura.