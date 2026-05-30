La procedura è stata avviata nelle more che Azienda Zero completi il concorso a tempo indeterminato. Le ferie si avvicinano e il presidio rischia di rimanere sguarnito

L’estate è alle porte e l’ospedale di Catanzaro si prepara a far fronte ad uno dei periodi più caldi dell’anno. E non solo in termini di temperature. Il pronto soccorso, ormai sottoposto ad una costante pressione assistenziale, giunge durante i mesi estivi al suo culmine. L’aumento degli accessi e la necessità di dover concedere il riposo ad operatori sfiancati, rappresenta una combinazione che rischia di aprire pericolose faglie nell’assistenza.

Al fine di scongiurare ogni rischio il management aziendale ha di recente pubblicato un avviso finalizzato al reclutamento di otto medici da destinare al reparto di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Gli incarichi messi a concorso sono a tempo determinato, indice di una procedura costruita ad hoc: utile a tamponare una carenza di personale divenuta strutturale.

Nella delibera licenziata nei giorni scorsi dagli uffici di Madonna dei Cieli, si evidenzia infatti come l’avviso sia stato messo in piedi in attesa che Azienda Zero espleti il concorso a tempo indeterminato. Tuttavia, l’assistenza non può attendere, e in particolare il pronto soccorso, reduce da un anno impegnativo sotto il profilo della pressione assistenziale.

In più occasioni la direzione è stata chiamata ad intervenire per autorizzare la sospensione dei ricoveri ordinari nei reparti chirurgici allo scopo di decongestionare il pronto soccorso. Lo stop agli accessi programmati in ospedale è divenuta così nel tempo una misura quasi obbligata per smaltire l’eccessivo carico di pazienti sopraggiunti nell’area di prima emergenza.

Con l’atto integrativo a firma della commissaria Simona Carbone, si amplia la platea di partecipanti all’avviso pubblico: ai medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero disciplina equipollente o affine e ai medici non in possesso di diploma di specializzazione che risultino aver maturato almeno tre anni di servizio (anche non continuativo) nei servizi di emergenza-urgenza del servizio sanitario nazionale.

È una ricerca ad ampio spettro, l’incarico avrà una durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile, in ogni caso compatibilmente con le tempistiche del concorso in mano di Azienda Zero.