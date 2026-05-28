Il consigliere regionale: «Questo potenziamento non è solo un’opera infrastrutturale, ma un volano economico fondamentale: avremo uno scalo più funzionale, sicuro e tecnologicamente avanzato, capace di generare ricadute positive in termini di occupazione e di attrattività turistica»

«Con l'avvio della fase operativa relativa al bando da 89,6 milioni di euro per l'ampliamento dell'aerostazione, l'aeroporto di Lamezia Terme compie un passo decisivo verso la sua trasformazione in uno scalo moderno, efficiente e in linea con i più alti standard europei», è quanto si legge in una nota diramata dal consigliere regionale Gianpaolo Bevilacqua.

«L’investimento – prosegue – , inserito nel quadro del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) "Calabria Volare", rappresenta una risposta concreta alle necessità di un territorio che chiede infrastrutture all'altezza della sua vocazione turistica e produttiva. Il progetto punta a incrementare la capacità dello scalo per gestire un flusso stimato di 4 milioni di passeggeri entro il 2028, con l'obiettivo di raggiungere i 5 milioni nel medio periodo».

Grande soddisfazione è stata espressa dunque dal consigliere regionale Gianpaolo Bevilacqua, che da sempre segue con attenzione l'evoluzione del polo aeroportuale lametino: «L'avvio di questo cantiere rappresenta un momento di svolta per Lamezia Terme e per l'intera regione – aggiunge Bevilacqua – . Vedere concretizzarsi un investimento di quasi 90 milioni di euro è la dimostrazione tangibile del lavoro costante svolto per dotare la Calabria di una porta d’ingresso degna di una terra che vuole competere sui mercati internazionali. Questo potenziamento non è solo un’opera infrastrutturale, ma un volano economico fondamentale: avremo un aeroporto più funzionale, sicuro e tecnologicamente avanzato, capace di generare ricadute positive in termini di occupazione e di attrattività turistica. Continueremo a vigilare affinché il cronoprogramma venga rispettato con rigore, perché la modernizzazione della nostra rete di trasporti è la condizione essenziale per far correre la Calabria».

Il progetto prevede l'implementazione di nuove aree per le partenze, il potenziamento dei sottoservizi e l'adozione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia per la security e la digitalizzazione.

«Con questo intervento – si legge in conclusione – , Lamezia Terme si conferma non solo il principale hub aeroportuale della regione, ma un pilastro centrale della strategia di sviluppo infrastrutturale voluta dalle istituzioni regionali per superare i gap storici del Mezzogiorno».