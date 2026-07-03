Il caldo moderato ha le ore contate: una goccia fredda dal Nord porterà forte instabilità sul Catanzarese, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Temperature giù anche di diversi gradi

Il caldo moderato che ha interessato la Calabria in questi giorni ha ormai le ore contate. Come ampiamente previsto, una "goccia fredda" proveniente dal Nord si isolerà sul Mediterraneo, scatenando una veloce ma intensa ondata di maltempo su tutta la regione, con il territorio di Catanzaro e provincia in prima linea.

Pomeriggio e sera ad alto rischio: i dettagli

Se le prime piogge e i temporali colpiranno la Calabria già dal mattino (partendo dai settori tirrenici e dalla bassa regione), la fase più critica per il nostro territorio si registrerà nella seconda parte della giornata:

Nel pomeriggio: l'instabilità si sposterà decisa verso le aree interne e il versante jonico. Sono attesi violenti temporali sul Catanzarese, spesso accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.

In serata: mentre la situazione tenderà a migliorare gradualmente sul settore jonico, gli ultimi temporali si concentreranno ancora sul comparto tirrenico della provincia.

Crollo delle temperature

L'arrivo del maltempo porterà con sé anche una netta virata termica. Nella giornata di oggi il termometro subirà un generale ribaltamento, scendendo al di sotto delle medie stagionali.

Nelle ore centrali i valori faticheranno a superare i 27-29°C, con temperature destinate a crollare ulteriormente e a portarsi ben al di sotto di questa soglia proprio in concomitanza dei temporali più intensi.