Il cambio di rotta in ambito meteorologico è ormai alle porte. Dopo l'ondata di caldo torrido che ha interessato la Calabria, con temperature ben oltre le medie del periodo e picchi superiori ai 38°C, la situazione è destinata a ribaltarsi radicalmente. Nella giornata di domani, l'isolamento di una "goccia fredda" sul Mar Tirreno provocherà una repentina, seppur breve, fase di forte maltempo.

A fronte di questo scenario, la Protezione Civile, in collaborazione con il Centro Funzionale Multirischi dell'Arpacal, ha emesso un'allerta gialla su tutto il territorio regionale.

Maltempo sul Catanzarese: attese piogge e grandinate

L'instabilità meteo colpirà duramente la provincia di Catanzaro. Se la perturbazione inizierà a manifestarsi tra la notte e le prime ore del mattino a partire dal Cosentino tirrenico, la vera e propria evoluzione temporalesca si registrerà con il passare delle ore.

Lo spostamento del minimo depressionario favorirà la nascita di intensi sistemi temporaleschi nelle aree interne della regione che, successivamente, sconfineranno con forza verso le coste joniche del Catanzarese, investendo in pieno la città di Catanzaro. Nel capoluogo e nei comuni limitrofi sono attesi fenomeni localmente intensi, caratterizzati da forti piogge, fulminazioni e possibili grandinate.

I fenomeni saranno ulteriormente alimentati dalla grandissima quantità di energia termica rilasciata dai nostri mari: gli ultimi aggiornamenti registrano infatti temperature dell'acqua comprese tra i 27°C e i 28°C, un'anomalia termica di ben 3-4°C oltre la media stagionale.

Temperature in picchiata: calo fino a 7°C

Ad accompagnare la fase di maltempo ci sarà un netto e generale crollo termico. L'afflusso di aria decisamente più fresca proveniente da Nord farà scendere il termometro anche di 5-7°C rispetto ai valori attuali.

Questo significa che a Catanzaro, così come lungo le coste e le pianure della provincia, il termometro difficilmente supererà i 28-29°C, riportando il clima su parametri decisamente più accettabili e in linea con le medie del periodo, ponendo fine alla grande afa dei giorni scorsi.