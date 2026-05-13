Grande partecipazione si è registrata al Villaggio del Giro d’Italia per il servizio dedicato al rilascio delle carte d’identità elettroniche, attivato dal Comune di Catanzaro nell’ambito dell’iniziativa “Identity Point”, realizzata in stretta collaborazione con il Ministero dell’Interno.

Le numerose richieste pervenute nel corso della giornata hanno spinto l’Amministrazione comunale, su proposta della vicesindaca Giusy Iemma, a programmare ulteriori aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe, dedicate esclusivamente alla sostituzione delle carte d’identità cartacee con il nuovo formato elettronico.

A causa dell’elevata affluenza e di alcuni rallentamenti della linea dati presso il Villaggio, non è stato possibile soddisfare tutte le istanze presentate dai cittadini in loco. Per questo motivo, oltre alle date già previste del 14, 21 e 28 maggio, sono stati fissati nuovi appuntamenti pomeridiani straordinari:

* Date: 19 maggio, 26 maggio e 4 giugno.

* Orario: dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

* Sedi coinvolte: Palazzo De Nobili e la Delegazione nel quartiere Lido.

“Lavoriamo per garantire servizi sempre più vicini ai cittadini e rispondere concretamente alle esigenze dell’utenza”, afferma la vicesindaca Giusy Iemma, che rivolge un ringraziamento al personale dell’Ufficio Anagrafe “per l’impegno, il senso di responsabilità e la competenza dimostrati anche in una giornata particolarmente intensa”.