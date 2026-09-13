Azienda per la mobilità di Catanzaro: con il nuovo sito dell’Azienda, per la prima volta è possibile consultare le proposte disponibili e acquistare il proprio abbonamento senza la necessità di recarsi presso un punto vendita

Cambia il modo di acquistare gli abbonamenti di viaggio AMC. Con il nuovo sito dell’Azienda, per la prima volta è possibile consultare le proposte disponibili e acquistare il proprio abbonamento direttamente online, senza la necessità di recarsi presso un punto vendita. Il nuovo servizio si inserisce in un più ampio percorso di digitalizzazione e semplificazione dei servizi rivolti agli utenti, rendendo più semplici le operazioni legate alla mobilità quotidiana. L’acquisto dell’abbonamento è ora accessibile direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer.

Sul nuovo portale amcspa.eu sono disponibili gli abbonamenti ordinari, gli abbonamenti studenti, l’abbonamento settimanale, la soluzione Funicolare con navetta e gli abbonamenti dedicati agli ultrasettantenni. Per acquistare un abbonamento online è necessario registrarsi al nuovo portale, indipendentemente dalla tipologia di abbonamento scelta. La registrazione è quindi richiesta a tutti gli utenti, anche a coloro che erano già in possesso di un abbonamento. Questo passaggio assume particolare rilievo per gli studenti, anche già in possesso di tessera studenti, che passano dal precedente sistema cartaceo alla gestione digitale.

La registrazione e il caricamento della documentazione richiesta devono essere effettuati una sola volta: una volta completato il proprio profilo, i dati resteranno disponibili nel sistema e potranno essere utilizzati anche per i successivi rinnovi, senza dover ripresentare ogni anno la documentazione. La novità rappresenta un cambiamento concreto nelle modalità di accesso ai servizi AMC: accanto ai tradizionali canali di vendita, gli utenti hanno ora a disposizione anche uno strumento digitale per scegliere e acquistare il proprio titolo di viaggio. La sezione dedicata agli abbonamenti è disponibile sul nuovo sito AMC alla pagina: amcspa.eu/biglietti/abbonamenti