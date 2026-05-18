“Ai promotori, agli organizzatori, agli ospiti e ai partecipanti alla fiera, giunga da parte mia il più sincero e caloroso: buon Gutemberg!

E’ l’augurio del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita alla XXIII edizione della Fiera del Libro.

Ventitré anni fa, a Catanzaro è successo qualcosa di importante: è nato un festival del libro che ci ha fatto conoscere in tutta Italia, che ha vissuto anni formidabili, proiettandosi nel tempo in una dimensione sempre più significativa e dunque impegnativa.

Non era affatto scontato. È difficile far partire delle cose importanti ma ancora più difficile è farle durare.

Il merito di tutto questo, ed è un merito enorme, è di Dino Vitale e delle persone che nel corso del tempo sono state accanto a lui, che continuano a offrire alla città una settimana di dibattito, approfondimento, passione e amore per l libri.

Ma soprattutto, una settimana che ha fatto crescere intere generazioni di ragazzi; che quindi ha dato tanto alla nostra comunità, facendo di loro i nostri ambasciatori nel mondo.

Ed è proprio ai ragazzi che voglio rivolgere il mio augurio più caro e affettuoso, perché vivano anche quest’anno un buon Gutemberg.

Attraversiamo tempi duri e difficili, che appaiono segnati dal tentativo di far prevalere la forza, sui valori che sono stati per decenni fondamento della nostra civiltà; valori come la convivenza pacifica, la tolleranza, l’accoglienza, il reciproco arricchimento nel confronto civile delle idee.

Il mio auspicio è che dunque i nostri ragazzi vivano un buon Gutemberg, approfittino dell’occasione di dibattito e discussione che viene loro offerta rendendoli non spettatori passivi ma protagonisti di un’esperienza tanto unica quanto intensa, di una opportunità di crescere, di un buon viatico per la vita che verrà.

Buon lavoro a tutti”.

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