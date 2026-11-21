Riceviamo&Pubblichiamo comunicato stampa a firma della coalizione di centrosinistra di Catanzaro.

Si è svolto nella giornata di ieri un vertice operativo della coalizione di centrosinistra catanzarese in vista delle imminenti elezioni amministrative che chiameranno al voto i cittadini del capoluogo di regione.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle forze politiche che si pongono in alternativa all’attuale governo nazionale di centrodestra a guida Meloni — tra cui Partito Democratico, Progetto Civico, Partito Socialista Italiano, +Europa e le altre componenti dell'area progressista e riformista cittadina.

La riunione è servita a definire un cronoprogramma condiviso dei lavori finalizzato alla stesura di una piattaforma programmatica unitaria. L'obiettivo dichiarato dal tavolo è quello di rimettere al centro dell’azione politica i temi concreti, le criticità strutturali e le sfide strategiche che il futuro Sindaco e la prossima amministrazione saranno chiamati ad affrontare e risolvere nel corso del prossimo quinquennio.

«Questioni rilevanti quali la sanità, le infrastrutture, le scuole, i servizi sociali e il lavoro – dichiarano congiuntamente le forze che hanno preso parte all'incontro – devono vedere una chiara e netta presa di posizione da parte del centrosinistra. Occorre una visione che valorizzi maggiormente gli investimenti sulle opere e sui servizi pubblici e che destini risorse concrete e più consistenti a sostegno di chi vive in condizioni di difficoltà anche per vie di politiche economiche e sociali nazionali che hanno impoverito ulteriormente il meridione d’Italia».

Al centro del percorso vi è anche la volontà di allargare il perimetro del confronto ben oltre i confini dei partiti tradizionali. «Uno dei nostri obiettivi principali – proseguono i partecipanti al tavolo – è quello di predisporre un programma snello, reale e concreto, capace di consentire anche alle tante forze civiche e alle sensibilità diverse dal centrosinistra tradizionale di contribuire con idee e proposte al governo della città. Siamo consapevoli che una gestione complessa come quella del capoluogo di regione debba vedere coinvolti tutti coloro che hanno a cuore le sorti di Catanzaro, troppo spesso relegata ai margini da una politica regionale e nazionale miope, o peggio ancora protesa al soddisfacimento dei bisogni di altre realtà cittadine della Calabria a discapito di Catanzaro».

Al termine del confronto, tutte le delegazioni presenti hanno ribadito la comune volontà di procedere speditamente alla stesura definitiva della piattaforma di governo, con l’impegno formale di presentarla e sottoporla al confronto pubblico con la cittadinanza entro la fine dell'anno.

Le forze della coalizione di centrosinistra di Catanzaro