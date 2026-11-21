Per la prima volta in Calabria il Congresso della Società Italiana di Scienze Infermieristiche (SISI). Oggi al Campus “Salvatore Venuta” accademici ed esperti da tutta Italia e dall’Europa discutono delle nuove lauree magistrali a indirizzo clinico e della trasformazione della sanità.

Il Congresso Nazionale SISI approda per la prima volta in Calabria. Oggi, sabato 21 novembre, nell’Aula Magna C del Campus “Salvatore Venuta” di Catanzaro, l’Università Magna Graecia ospita il Congresso della Società Italiana di Scienze Infermieristiche (SISI) dal titolo “Identità disciplinare nell’attuale trasformazione del Sistema Sanitario Nazionale”.

Al centro dei lavori ci sono le nuove lauree magistrali a indirizzo clinico: formazione universitaria avanzata, competenze specialistiche e contributo degli infermieri alla programmazione dei servizi sanitari. Un ruolo di primo piano spetta al Corso di laurea in Infermieristica dell’UMG, presieduto dalla prof.ssa Patrizia Doldo, presidio fondamentale per la formazione di professionisti qualificati e punto di riferimento nel Mezzogiorno – e sempre più nel Paese – per qualità della didattica, integrazione tra teoria e attività professionalizzanti e dialogo con le strutture sanitarie del territorio.

Prendono parte all’evento scientifico autorevoli esponenti del mondo accademico e istituzionale: la prof.ssa Roberta Siliquini, rappresentante del CUN per i professori di prima fascia dell’area 06; il prof. Roberto Di Lenarda, presidente della Conferenza permanente dei collegi di area medica e rettore emerito dell’Università di Trieste; il prof. Silvio Brusaferro, presidente del collegio nazionale MEDS-24/B; il prof. Paolo Chiodini, presidente del collegio nazionale MEDS-24/A.





Il programma della giornata

I lavori si aprono con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’UMG Giovanni Cuda, del Presidente del Senato Accademico Daniele Torella, del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Giuseppe Chiarella, del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Luca Gallelli e della Presidente della FNOPI Barbara Mangiacavalli. Segue l’intervento della Presidente SISI, la prof.ssa Rosaria Alvaro, ordinaria e prorettrice dell’Università di Roma Tor Vergata.

Il programma scientifico prosegue con la lettura magistrale del prof. Raul Juárez-Vela, dell’Università di La Rioja (Spagna), dedicata all’Advanced Nursing Practice in Europa. Intervengono poi la prof.ssa Alvisa Palese, Professore Ordinario dell’Università di Udine e Presidente della Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale delle Professioni Sanitarie, e il prof. Alberto Dal Molin, Professore Ordinario dell’Università del Piemonte Orientale, sulle nuove Lauree Magistrali a indirizzo clinico e sulla continuità della formazione accademica. Il dott. Mauro Filippi, infermiere e direttore generale dell’AULSS 5 della Regione Veneto, affronta invece il rapporto tra formazione specialistica e programmazione strategica aziendale.

A seguire, la tavola rotonda “Luci ed ombre nell’attivazione dei nuovi percorsi magistrali” vede il confronto tra rappresentanti del Comitato Tecnico-Scientifico FNOPI, del mondo universitario, dell’editoria scientifica e dei servizi sanitari territoriali.

Per la prima volta nell’Ateneo del capoluogo calabrese arrivano dunque le massime rappresentanze della professione infermieristica: un risultato reso possibile dall’impegno della prof.ssa Patrizia Doldo, presidente del Corso di laurea in Infermieristica UMG, e del prof. Silvio Simeone, vicepresidente del Corso di laurea e coordinatore delle attività professionalizzanti.

Il Congresso, patrocinato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche, valorizza il ruolo dell’Università Magna Graecia e del territorio calabrese nel panorama nazionale delle scienze infermieristiche, portando a Catanzaro una riflessione di respiro nazionale e internazionale sul futuro della professione e dell’assistenza sanitaria.