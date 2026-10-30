L'obiettivo è costruire una preparazione equilibrata, capace di unire cultura umanistica, competenze linguistiche, conoscenze scientifiche e strumenti per comprendere la società contemporanea

Finalmente anche Catanzaro avrà il suo Liceo Classico Europeo. È arrivato il via libera del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che apre la strada all'attivazione del nuovo indirizzo al Convitto Nazionale "Pasquale Galluppi" a partire dal prossimo anno scolastico, il 2027/2028.

La notizia è stata comunicata dalla rettrice e dirigente scolastica Stefania Cinzia Scozzafava nel corso del collegio dei docenti. Un annuncio che segna un passaggio significativo per l'offerta formativa cittadina e per una scuola che, con il nuovo percorso, potrà ampliare ulteriormente la propria proposta nel solco della tradizione umanistica, aprendosi a una dimensione europea e internazionale.

Rispetto al liceo classico tradizionale, quello europeo si distingue per un'impostazione più ampia e articolata. Latino e greco vengono affrontati attraverso un insegnamento integrato delle lingue e letterature classiche; lo studio delle lingue straniere assume un ruolo centrale, mentre trovano spazio anche discipline come diritto ed economia, insieme a un rafforzamento dell'area scientifica. L'obiettivo è costruire una preparazione equilibrata, capace di unire cultura umanistica, competenze linguistiche, conoscenze scientifiche e strumenti per comprendere la società contemporanea. «Il Liceo Classico Europeo si caratterizza per la completezza del curricolo e per un monte orario più ampio rispetto a quello tradizionale. L'obiettivo è proporre una formazione che sappia coniugare la conoscenza della tradizione classica con una visione europea del sapere, aiutando i ragazzi a sviluppare capacità critiche, apertura culturale e competenze utili per affrontare con consapevolezza il proprio futuro universitario e professionale», ha dichiarato la rettrice e dirigente scolastica Stefania Cinzia Scozzafava.