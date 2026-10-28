Dopo la sospensione per un guasto alla rete comunicata da Sorical, erogazione di nuovo interrotta dalle ore 20.00 alle 6.00 per riequilibrare i livelli del serbatoio. Ecco l'elenco completo degli istituti cittadini interessati dall'ordinanza di chiusura
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Proseguono i disagi legati all'approvvigionamento idrico nella zona sud della città. Dopo la prima interruzione avvenuta questa mattina a causa di un guasto improvviso sulla rete di adduzione comunicato da Sorical — che aveva già portato alla chiusura emergenziale delle scuole dei quartieri Corvo, Aranceto e Fortuna — Palazzo De Nobili ha reso noti i nuovi provvedimenti per la giornata di domani, giovedì 29 ottobre.
Per consentire il riequilibrio dei livelli del serbatoio Corvo, l'erogazione dell'acqua potabile verrà sospesa dalle ore 20.00 di questa sera fino alle ore 06.00 di domattina. Le zone interessate dal disservizio comprendono:
Quartiere Corvo
Viale Isonzo
Via Caduti 16 Marzo 1978
Quartiere Aranceto
Parte del quartiere Fortuna e zone limitrofe
A causa della perdurante carenza idrica, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura per la giornata di domani, 29 ottobre 2026, di diversi plessi scolastici comunali e provinciali situati nelle aree interessate.
L'elenco completo delle scuole chiuse
Scuole Comunali:
I.C. Materdomini Nord Est Manzoni: plessi De Lorenzo, Dominianni, Galati, Giglio, Campanella, Todaro-Lampasi, Cavita e Gaber.
I.C. Patari Rodari Pascoli Aldisio: plessi Gagliardi (via Mattei e via Mottola D’Amato), Patari, Rodari, Pascoli e Aldisio.
Istituti Superiori e Provinciali:
IIS Vittorio Emanuele II – Chimirri
Convitto Nazionale P. Galluppi (sede Liceo Classico via De Gasperi - via Buccarelli)
IIS Siciliani – De Nobili (plesso De Nobili via Piave e via Pugliese)
CPIA (via Campanella)