Proseguono i disagi legati all'approvvigionamento idrico nella zona sud della città. Dopo la prima interruzione avvenuta questa mattina a causa di un guasto improvviso sulla rete di adduzione comunicato da Sorical — che aveva già portato alla chiusura emergenziale delle scuole dei quartieri Corvo, Aranceto e Fortuna — Palazzo De Nobili ha reso noti i nuovi provvedimenti per la giornata di domani, giovedì 29 ottobre.

Per consentire il riequilibrio dei livelli del serbatoio Corvo, l'erogazione dell'acqua potabile verrà sospesa dalle ore 20.00 di questa sera fino alle ore 06.00 di domattina. Le zone interessate dal disservizio comprendono:

Quartiere Corvo

Viale Isonzo

Via Caduti 16 Marzo 1978

Quartiere Aranceto

Parte del quartiere Fortuna e zone limitrofe

A causa della perdurante carenza idrica, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura per la giornata di domani, 29 ottobre 2026, di diversi plessi scolastici comunali e provinciali situati nelle aree interessate.

L'elenco completo delle scuole chiuse

Scuole Comunali:

I.C. Materdomini Nord Est Manzoni: plessi De Lorenzo, Dominianni, Galati, Giglio, Campanella, Todaro-Lampasi, Cavita e Gaber.

I.C. Patari Rodari Pascoli Aldisio: plessi Gagliardi (via Mattei e via Mottola D’Amato), Patari, Rodari, Pascoli e Aldisio.

Istituti Superiori e Provinciali:

IIS Vittorio Emanuele II – Chimirri

Convitto Nazionale P. Galluppi (sede Liceo Classico via De Gasperi - via Buccarelli)

IIS Siciliani – De Nobili (plesso De Nobili via Piave e via Pugliese)

CPIA (via Campanella)