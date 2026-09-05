È ufficialmente entrato nel vivo “Sport e Territorio”, il progetto dedicato alla promozione della multidisciplinarità sportiva, della socialità e della valorizzazione del territorio, organizzato dall’ASD GSS Sport e ospitato presso il Lido Light Life Beach di Sellia Marina. Al centro dell’incontro il valore dello sport come strumento di aggregazione, socialità, prevenzione e benessere. Oggi e domani il programma prosegue con tornei, escursioni, scherma, spettacoli e iniziative per tutti.

La manifestazione è stata presentata ieri, 4 settembre, nel corso di un incontro che ha riunito rappresentanti dell’associazione organizzatrice e dell’amministrazione comunale, insieme a operatori e protagonisti del mondo sportivo. Presenti il presidente dell’ASD GSS Sport Antonio Stella, il sindaco di Sellia Marina Walter Placida, il consigliere comunale con delega allo Sport Domenico Fotino e il Maestro di scherma Giuseppe Costanzo.

Un momento di confronto che ha permesso di sottolineare il significato di un’iniziativa che va oltre la semplice pratica agonistica. Nel corso della presentazione, infatti, è stata ribadita l’importanza dello sport come strumento di aggregazione e socializzazione, capace di creare occasioni di incontro, favorire l’inclusione e rafforzare il senso di comunità.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al rapporto tra attività sportiva e salute. Praticare sport significa prendersi cura del proprio benessere, promuovere corretti stili di vita e creare, soprattutto tra i più giovani, occasioni positive di crescita e relazione.

A rendere ancora più concreto il messaggio legato alla salute è stata la dimostrazione di primo soccorso realizzata durante la giornata inaugurale. Un momento formativo e di sensibilizzazione che ha consentito ai presenti di avvicinarsi alle principali procedure da adottare nelle situazioni di emergenza, sottolineando quanto sia importante possedere conoscenze di base che possono rivelarsi fondamentali nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi. L’iniziativa si inserisce perfettamente nella filosofia di “Sport e Territorio”: non soltanto gare e competizioni, ma anche educazione, prevenzione, consapevolezza e condivisione.

La manifestazione prosegue oggi, sabato 5 settembre, con un programma particolarmente ricco. Alle 9.00 è prevista la partenza per l’escursione nelle Valli Cupe, un appuntamento che lega attività fisica e scoperta del patrimonio naturalistico calabrese. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, riflettori puntati sulla spiaggia con il torneo di beach volley 4x4 misto e il torneo di beach tennis. Seguiranno l’esibizione di beach volley 2x2 femminile e il torneo 2x2 Serie Beach 2 maschile e femminile. A chiudere la giornata sarà la Holi Color Party, un momento di festa pensato per coinvolgere partecipanti e pubblico in un’atmosfera di allegria e condivisione.

Il programma continuerà domani, domenica 6 settembre, con un’altra giornata dedicata allo sport e allo spettacolo. Alle 9.00 prenderà il via il torneo di beach volley 4x4, con le categorie Under 13, Under 15 e 15 maschile e femminile, oltre al 3x3 misto. Nel pomeriggio, dalle 17.00, spazio allo spettacolo con bolle e magia. Alle 18.00 tornerà protagonista la scherma con un’esibizione e la possibilità per il pubblico di provare la disciplina insieme ai maestri del Circolo Scherma Lametino. Alle 18.30 è previsto lo show cooking con Federica Di Lieto, MasterChef, seguito dalla premiazione conclusiva.

Tre giornate, dunque, per ribadire un’idea semplice ma centrale: lo sport non è soltanto competizione, ma un importante strumento di benessere, educazione, inclusione e costruzione di relazioni. Tutte le attività sono gratuite e si svolgono presso il Lido Light Life Beach sul lungomare di Sellia Marina.