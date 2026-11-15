L’autunno non è ancora decollato ed anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da una certa variabilità

Durante questi ultimi giorni un richiamo di aria molto mite causata dal passaggio del ciclone Charles sulle regioni del nord ha apportato temperature ben oltre le medie del periodo e con qualche debole piovasco lungo le aree Tirreniche della regione. Fino ad oggi però la stagione autunnale non è ancora decollata: le piogge che si registrano sono scarse ad eccezione della giornata molto piovosa a metà ottobre che ha causato diversi danni sulle aree joniche del Catanzarese e del Reggino.

Qualcosa però potrebbe muoversi durante la settimana entrante: il cambio di circolazione favorirà l’arrivo di correnti Occidentali con possibili perturbazioni, di entità comunque non molto intense, che interesseranno soprattutto le aree Tirreniche del Cosentino, Catanzarese tirrenico e tra Vibonese e Reggino con piogge sparse a più riprese ma alternate a schiarite.

Le precipitazioni potranno sconfinare fin verso el aree interne, mentre resteranno a secco o comunque in ombra pluviometrica i settori jonici ad eccezione del Catanzarese dove non sono da escludere locali piovaschi.

Molto presente sarà invece il vento: per quasi tutta la settimana prossima infatti forti venti da ovest interesseranno l’intera Regione con raffiche che localmente risulteranno intense sulle aree Tirreniche e sui settori jonici soggetti ai venti di caduta come il Cosentino, Reggino e Catanzarese con raffiche che potranno raggiungere anche i 100 km/h.