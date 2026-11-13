Nelle giornate del 13 e 14 novembre prenderà vita l’evento “Viva a San Martino” promosso dalla Pro Loco in sinergia con il tessuto associativo del territorio e il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Regione Calabria

Nelle piazze e nei vicoli che profumano di mosto e di braci, là dove la stagione autunnale veste i contorni dello Ionio di una luce severa e raccolta, Soverato si appresta a rinnovare il suo patto più antico con la terra. Nelle giornate del 13 e 14 novembre, lungo la storica Via San Martino, prenderà vita l’evento “Viva a San Martino”, promosso dalla Pro Loco di Soverato in sinergia con il tessuto associativo del territorio e il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Regione Calabria.

Non si tratta di due semplici serate, né di un effimero intrattenimento stagionale: è la liturgia laica della comunità che si riconosce, si raccoglie e si rispecchia nello specchio pulito della propria identità.

Viviamo dominati dall’isolamento digitale e dalla dispersione dei legami e la sagra popolare riveste un valore antropologico inestimabile perché è il luogo geometrico in cui il tempo rallenta per farsi narrazione collettiva. Attorno al calice di vino novello e al fumo odoroso delle caldarroste si rigenera il senso d’appartenenza: il dialetto torna ad essere lingua franca, la piazza riacquista la sua funzione classica di agorà, e le generazioni si stringono in un passaggio di consegne ideale fatto di gesti lenti, sapori antichi e memoria condivisa.

La festa di San Martino a Soverato, che proseguirà poi idealmente il proprio cammino culturale con le iniziative nel borgo superiore e al Teatro del Borgo, dimostra come la memoria non sia un esercizio nostalgico, ma il motore stesso della vitalità urbana.

Ma dietro la pompa magna della festa, dietro gli applausi per gli spettacoli (che quest'anno vedranno protagonisti, tra gli altri, il duo Enzo e Sal e il gruppo Black Queen), dietro i banchi colorati dell’enogastronomia e degli show cooking con i sommelier, si cela un’opera d’ingegno che merita finalmente di uscire dal cono d’ombra.

Prima che il primo calice venga levato al cielo, c’è un tempo lungo, faticoso e invisibile. È il tempo dei tecnici, degli ingegneri della sicurezza, dei professionisti della logistica, degli elettricisti, dei maestri artigiani, dei grafici e dei coordinatori della Pro Loco e delle associazioni federate (dal quartiere Caramante alla Pro Loco di Davoli e alla Pro Soverato). Professionisti e volontari che lavorano nel silenzio dei mesi precedenti, affrontando adempimenti burocratici titanici, calcoli strutturali, piani di riskmanagement e disposizioni normative sempre più stringenti.

Sono loro i veri Architetti del Rito. È la loro competenza tecnica, spesso prestata a titolo volontario o sorretta da una dedizione eroica, a trasformare un’intuizione in uno spazio sicuro, accogliente e memorabile. Dare lustro al loro apporto non è un atto di cortesia formale, ma un’operazione di riconoscenza civile: senza la dignità di questo lavoro tecnico e organizzativo, la poesia della tradizione crollerebbe sotto il peso della sciatteria o dell’improvvisazione.

È qui che l’evento di Soverato deve imporsi all’attenzione della sovrastruttura regionale e, in particolare, del circuito Calabria Straordinaria.

La Calabria possiede un giacimento inestimabile di sagre e feste identitarie, ma troppe volte queste ultime sono state lasciate sole nell’affannosa ricerca di fondi o relegate alla dimensione di “folklore locale”. È tempo di un cambio di passo strategico. Quando una manifestazione come il Viva a San Martino dimostra una simile capacità di tenuta organizzativa, di coinvolgimento del comprensorio e di sintesi tra spettacolo e radici, essa cessa di essere un piccolo evento di campanile per candidarsi ad essere un marchio territoriale strutturale.

La struttura regionale di Calabria Straordinaria ha il dovere politico e culturale di cogliere questo fermento, affiancando i professionisti e le Pro Loco non con l’assistenzialismo tardivo, ma con una programmazione pluriennale, standard di qualità certificati e una promozione unitaria. Fare delle sagre calabresi un "brand" riconosciuto significa elevare la cura del dettaglio, premiare la filiera tecnica e logistica che le rende sicure e impeccabili, e raccontare la Calabria non come terra d'emergenza, ma come officina sapiente di bellezza organizzata.

Il 13 e 14 novembre, a Soverato, nel calore di Via San Martino, non brinderemo soltanto al vino nuovo: brinderemo alla caparbietà di chi sa costruire il futuro tenendo ben salde le radici nella terra.

Abbiamo intervistato Francesco Cherubino, tra i più affermati Product Manager in assoluto nella intera Calabria si è occupato della interezza tecnica e tecnologica per realizzare tutto l’evento ed avendo inserito nel contesto una show di diretta live dello show-coocking con video scenografie e logistica da vero e proprio creativo esecutivo:

Signor Cherubino, lei è un FDE ovvero un Facilitatore della Digitalizzazione Evolutiva che rappresenta una figura di cui il pubblico ed il privato non può farne a meno.

Il mio lavoro si occupa di aiutare le PMI tradizionali, nel commercio, nell'artigianato e nell’artigianato, a portare il digitale in nel pubblico e nel privato senza stress e con risultati tangibili e si divide in due momenti: prima faccio il regista creativo, aiutandoa immaginare e disegnare come un comparto pubblico o privato può lavorare meglio e innovare e poi passo alla regia applicativa, coordinando gli strumenti e le persone per trasformare quel disegno in realtà operativa, senza far perdere tempo con i tecnicismi.

Da quanto tempo si è immerso nel preparare la Sagra di San Martino?

Sono stato contattato dalla Pro-Loco di Soverato dalla quale ho così carpito quel peculiare senso di amorevole rispetto verso tale tradizione che mi ha toccato nel profondo e mi si è sprigionato il nome da dare alla manifestazione “Viva a San Martino” ove il santo viene omaggiato utilizzando la lingua ancestrale del dialetto calabrese.

Quante persone operano dietro le quinte per rendere sicura e tecnologicamente avanzata questa edizione 2026 del “Viva a San Martino” di Soverato?

«Oltre l’incanto che lo sguardo del pubblico coglie sul proscenio, pulsa un centro di gravità fatto di sapienza e dedizione. Nel segno della Pro Loco di Soverato ho voluto riunire una compagine straordinaria di tecnici e maestranze di eccelso profilo. Complessivamente con una filiera operante nell'ombra che conta ben 42 persone che agiscono all'unisono, fondendo esattezza e tecnologia per far sì che questa edizione risulti non soltanto mirabile, ma anche impeccabilmente tatuativa, sicura e incisiva».

Il 13 e 14 novembre, dunque, nel cuore pulsante di Via San Martino non si leveranno i calici soltanto al mosto novello, ma alla sapienza silenziosa di chi sa edificare l'avvenire mantenendo salde le proprie radici nella terra d'origine.