



Il consigliere comunale Gianni Costa segnala una situazione di potenziale pericolo presso i campetti in battuto situati nei pressi del palazzetto del quartiere Corvo.



La recinzione in ferro che delimita l’area risulta infatti aperta e priva di un adeguato sostegno, presentando condizioni che destano particolare preoccupazione, soprattutto considerando che la struttura viene quotidianamente utilizzata da ragazzi e giovani del quartiere.

“È necessario intervenire con tempestività – sottolinea il consigliere Costa – perché non possiamo aspettare che si verifichi un incidente prima di affrontare il problema. Una recinzione che dovrebbe delimitare e mettere in sicurezza l’area non può trovarsi in queste condizioni, con parti prive di un effettivo sostegno e potenzialmente pericolose per chi frequenta i campetti”.

Il consigliere chiede pertanto all’Amministrazione comunale e agli uffici competenti di effettuare un sopralluogo e provvedere quanto prima alla messa in sicurezza della recinzione.

“La sicurezza dei nostri ragazzi deve essere una priorità – conclude Gianni Costa – e mi auguro che la segnalazione venga raccolta rapidamente e che si intervenga prima che una situazione di potenziale rischio possa trasformarsi in un problema concreto”.