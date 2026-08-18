L’AMC e l’Amministrazione Comunale forniscono le specifiche dettagliate inerenti al funzionamento del servizio navette, alle tariffe delle aree di sosta e alle modalità di prenotazione digitale

Facendo seguito all’annuncio del piano integrato di mobilità e viabilità diffuso nella giornata di ieri in vista del Jova Summer Party in programma il 22 agosto presso la Calabria Music Arena (area Università Magna Graecia), l’AMC e l’Amministrazione Comunale forniscono oggi le specifiche dettagliate inerenti al funzionamento del servizio navette, alle tariffe delle aree di sosta e alle modalità di prenotazione digitale.

Per quanti sceglieranno di spostarsi in auto, sono state individuate quattro grandi aree di sosta strategiche. I parcheggi di Area Teti ed Ente Fiera prevedono una tariffa di sosta pari a 5 euro e consentono di proseguire verso il concerto usufruendo del servizio di navette dedicate. Diversamente, le aree di parcheggio presso il Comalca e la Cittadella Regionale sono fruibili al costo di 20 euro per le autovetture (mentre per i bus privati la tariffa presso la Cittadella è fissata a 200 euro) e permettono di raggiungere l’Arena direttamente a piedi. Dal Comalca si cammina lungo Viale Europa e si immette nel sottopasso dedicato, mentre dalla Cittadella si percorre la SP 48 nel tratto riservato ai soli pedoni. Presso la Cittadella Regionale è inoltre allestita un'apposita "Area Gialla" destinata esclusivamente alla sosta di biciclette e motocicli.



Il servizio navette AMC garantirà il collegamento continuo tra le aree d'interscambio e il luogo dello spettacolo. Nella fase di andata, attiva dalle ore 14:00 alle ore 20:00, le navette partiranno da Area Teti (con un tempo di percorrenza previsto di 35 minuti) e dall'Ente Fiera (tempo di percorrenza di 20 minuti). Le partenze saranno garantite ogni 10 minuti nella fascia compresa tra le 14:00 e le 17:00, per poi proseguire con una frequenza di 30 minuti dalle 17:00 alle 20:00. Per accedere al servizio navetta è previsto un biglietto di andata e ritorno al costo di 5 euro a persona. Al termine del concerto, per consentire il completo deflusso del pubblico, tutte le navette di ritorno partiranno dall'area della Cittadella Regionale verso le rispettive aree d'origine dalle ore 23:00 fino alle ore 04:00 del mattino successivo.

COME PRENOTARE

Per evitare code e agevolare le operazioni di accesso, l'AMC invita tutti gli spettatori ad avvalersi della nuova piattaforma online dell'azienda, attraverso la quale è possibile prenotare e saldare in anticipo la sosta riservata in una qualsiasi delle aree predisposte, nonché acquistare preventivamente il biglietto per la navetta al seguente link: https://amcspa.eu/eventi

Tutte le informazioni dettagliate, eventuali avvisi e gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità saranno consultabili e costantemente aggiornati sui profili social ufficiali dell’AMC.

PARCHEGGIO GRATUITO

L'area di sosta gratuita è destinata a chi preferisce parcheggiare fuori dal nucleo urbano principale dell'evento o nelle stazioni di scambio: Area Industriale di Caraffa e San Floro. Il piano prevede il flusso pedonale verso l'Arena tramite il sottopasso dell'area stazione, con illuminazione potenziata e presìdi.

AUTOLINEE REGIONALI FdC

Le navette Ferrovie della Calabria partiranno dall’Area Mercatale di Mater Domini dalle 15:00, ogni 10 minuti e arriveranno alla Stazione FS Catanzaro Germaneto.