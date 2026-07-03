Il Maresciallo Ordinario Pasqualino Gargiulo si è insediato al Comando della Stazione Carabinieri di Curinga, importante centro nell'ambito della Compagnia di Girifalco con sbocco sul Tirreno.

Sottufficiale di grande esperienza, il Maresciallo Ordinario Gargiulo proviene da Bettolle, in provincia di Siena, dove ha guidato la locale Stazione Carabinieri. Il Generale Pellegrino si è subito recato presso il Comando Stazione di Curinga per dare il benvenuto al nuovo Comandante. L'occasione è stata propizia per riunire tutto il personale del reparto e per fare il punto della situazione sulle principali esigenze della giurisdizione, nell'ottica di ottimizzare le strategie di controllo del territorio a favore della comunità curinghese.