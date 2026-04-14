L’indice misura quotidianamente il costo all’ingrosso. Le tariffe applicate alle stazioni di rifornimento sono stabilite dalle compagnie petrolifere, nei giorni scorsi si sono registrate carenze di carburante in alcune stazioni di rifornimento

Si prevede un nuovo aumento del prezzo del carburante a partire da domani. Lo conferma l’indice Platts che quotidianamente fornisce le quotazioni internazionali dei prezzi del carburante all’ingrosso. Per la giornata di domani si prevede, infatti, un aumento di sei centesimi a litro per il gasolio e di tre centesimi a litro per la benzina.

Un rincaro che potrebbe anche non tradursi automaticamente in un rialzo del costo del carburante nelle stazioni di servizio. La quotazione indica infatti il prezzo a cui le compagnie petrolifere acquistano il carburante all’ingrosso, seppur è improbabile che il prodotto venga poi rivenduto ad un costo più basso di quanto acquistato.

Si tratta chiaramente del prezzo all’ingrosso che comprende anche le accise ma a cui si aggiunge poi anche il costo del trasporto, dell’iva e chiaramente il margine di profitto applicato dalle compagnie petrolifere e dei punti vendita. Attualmente il costo del gasolio è più elevato rispetto a quello della benzina perché un prodotto soggetto a maggiore richieste.

Nelle scorse settimane si è registrata in tutta la Calabria una carenza di carburante legata principalmente a questioni logistiche in alcune stazioni di rifornimento. In particolare, nei punti vendita che hanno applicato tariffe più basse rispetto ad altri si è registrata una maggiore richiesta. Il rifornimento, tuttavia, non è stato assicurato con tempestività dalle autobotti.