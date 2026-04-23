Il Comune di Catanzaro ha avviato nei giorni scorsi le gare per l’assegnazione di due concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo relative a due lotti (lotto 1 ex Lido Smeraldo e lotto 7 ex Lido Poste, così come li identifica il Piano Comunale di Spiaggia), destinati a stabilimenti balneari stagionali. La procedura di evidenza pubblica, gestita dal settore Pianificazione del Territorio e Demanio, è “aperta” con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con il Codice della Navigazione e con il regolamento comunale approvato nel 2024 .

«Le concessioni demaniali marittime destinate a stabilimenti balneari – commenta la vice sindaca, Giusy Iemma – non sono semplicemente un fatto burocratico ma costituiscono un elemento importante delle politiche del mare. Nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, gli spazi inutilizzati, come quelli oggetto di gara, e che possono essere restituiti alla fruizione turistica sono un elemento concreto di sviluppo per una città come Catanzaro che ha deciso di scommettere sul suo litorale. Ed è questa la vera sfida – aggiunge Iemma – e cioè costruire un’offerta coerente all’interno di un’idea complessiva di crescita per l’intero territorio. La componente balneare di questa offerta è cruciale perché incrocia le altre azioni che abbiamo portato avanti fin qui per qualificare e caratterizzare la nostra marina».

Secondo Antonio Battaglia, assessore al Patrimonio «le gare appena pubblicate sono la naturale prosecuzione di un impegno che la giunta guidata dal sindaco Fiorita porta avanti da tempo su una tematica ancora oggi oggetto di una transizione normativa assai complessa e non priva di incertezze. Noi ci siamo mossi sempre con il duplice obiettivo di valorizzare al meglio la risorsa mare ma garantendo al contempo certezze agli operatori e integrità ai livelli occupazionali. Le soluzioni normative e procedurali che abbiamo individuato ci hanno dato ragione e da qui anche le procedure di evidenza pubblica formalizzate qualche giorno fa e relative ai due lotti oggi liberi che a suo tempo hanno ospitato l’ex lido Smeraldo e l’ex lido Poste. Si tratta – conclude Battaglia – di una importante opportunità per chi volesse investire in marina, soprattutto dopo la messa a dura prova cui le ondate di maltempo hanno costretto il territorio».