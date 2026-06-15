Sono iniziati questa mattina i primi lavori di ammodernamento dello stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Dopo l'apertura ufficiale del cantiere dei giorni scorsi, gli operai hanno avviato le operazioni preliminari per la rimozione della copertura della tribuna coperta, primo passo concreto di un intervento destinato a trasformare l'impianto sportivo del capoluogo calabrese.

Le attività riguardano il lotto finanziato con un milione di euro di fondi Pnrr e prevedono lo smontaggio completo della copertura esistente della tribuna, composta dalle sezioni est, ovest e centrale. In questa fase si procederà anche al rifacimento della porzione centrale della struttura, lunga circa venti metri. Fin dalle prime ore della giornata mezzi e maestranze sono entrati in azione all'interno dello stadio per avviare le operazioni di smantellamento.

Parallelamente procede anche l'iter relativo al secondo lotto di lavori, finanziato con circa nove milioni di euro, che comprende il rifacimento della Curva Massimo Capraro, la realizzazione della nuova copertura della restante parte della tribuna e i collegamenti tra i diversi settori dello stadio. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di far procedere contemporaneamente i diversi cantieri per rispettare il cronoprogramma e ridurre al minimo i tempi di esecuzione. La Curva Capraro sarà completamente demolita e ricostruita, con una capienza che raggiungerà i 4.750 posti.