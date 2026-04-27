Si tratta di un programma vario e inclusivo che rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio, costruito per accompagnare i giovani nella scoperta delle proprie capacità e nel rafforzamento delle competenze personali e relazionali

Dopo l’inaugurazione, entra nel vivo il progetto “TU S.E.I. – Scelgo, Esprimo, Imparo”. Da oggi prendono ufficialmente il via le attività all’interno dello Spazio Multifunzionale di Esperienza all’ex scuola Carbone, nel cuore della città.

Un luogo aperto ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 21 anni che, fin da subito, si anima con un calendario ricco di opportunità pensate per favorire incontro, espressione e crescita.

Ogni pomeriggio dalle ore 14.00, dal lunedì al giovedì (venerdì la struttura sarà chiusa in coincidenza della Festa dei lavoratori), sarà attivo lo spazio studio, affiancato da momenti dedicati alla conoscenza e alla socializzazione, come l’open space tour e le attività di gruppo per rompere il ghiaccio e costruire relazioni.

Accanto a questi, partono i primi laboratori esperienziali che coinvolgono i giovani in attività creative, artistiche e motorie: dalla costruzione manuale ai laboratori espressivi, dal disegno al movimento, fino alle attività musicali e di condivisione.

Un programma vario e inclusivo che rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio, costruito per accompagnare i giovani nella scoperta delle proprie capacità e nel rafforzamento delle competenze personali e relazionali.

“TU S.E.I.” entra così nella sua fase operativa, confermandosi come uno spazio vivo, dinamico e aperto alla città, dove i ragazzi possono sentirsi protagonisti del proprio presente e del proprio futuro.

Per informazioni e per partecipare alle attività è possibile rivolgersi direttamente allo Spazio Multifunzionale presso l’ex scuola Carbone.