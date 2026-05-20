L’opera prevede un investimento complessivo di 2 milioni e 390 mila euro e consentirà di recuperare e rifunzionalizzare uno storico edificio provinciale inutilizzato da oltre dieci anni

Si è svolta nella mattinata di mercoledì 20 maggio la consegna ufficiale dei lavori per la realizzazione del nuovo “Centro Culturale per la Diversità Creativa” di via Smaldone, a Catanzaro. Presenti i tecnici della Provincia, i progettisti e i rappresentanti dell’impresa esecutrice. L’intervento è finanziato nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Delibera CIPESS 30/2022, programma “Calabria – Svelare Bellezza”.

L’opera prevede un investimento complessivo di 2 milioni e 390 mila euro e consentirà di recuperare e rifunzionalizzare uno storico edificio provinciale situato nel quartiere Gagliano, inutilizzato da oltre dieci anni. L’edificio, nato negli anni '50 come istituto per sordomuti e successivamente utilizzato dall’Università Magna Graecia, sarà oggetto di importanti interventi di miglioramento sismico, di efficientamento energetico e di adeguamento impiantistico e degli impianti tecnologici.

I lavori sono stati affidati alla ditta Zara Appalti S.r.l., aggiudicataria dell’appalto pubblico indetto dalla Provincia di Catanzaro. L’ultimazione delle opere è prevista entro 337 giorni naturali e consecutivi dalla data odierna di consegna dei lavori.

Il Responsabile Unico del Progetto è l’ing. Eugenio Costanzo, mentre la direzione dei lavori è affidata all’ing. Gennaro De Sensi.

Il presidente Amedeo Mormile ha evidenziato come «questo intervento rappresenti non solo il recupero di un immobile fondamentale nel percorso di valorizzazione del patrimonio pubblico provinciale ma, soprattutto, un investimento concreto sulle persone e sulla rigenerazione urbana e sociale di un importante quartiere del Capoluogo di Regione».