Si tratta di un’attività prevista dalla normativa nazionale e, allo stesso tempo, di un’azione di grande valore pubblico e strategico, finalizzata a rafforzare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale della città

Il Comune di Catanzaro ha avviato il censimento degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio, con deliberazione della Giunta Comunale, in recepimento e attuazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014, che disciplinano la tutela degli alberi di particolare pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale.

Si tratta di un’attività prevista dalla normativa nazionale e, allo stesso tempo, di un’azione di grande valore pubblico e strategico, finalizzata a rafforzare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale della città. Gli alberi monumentali, infatti, non sono semplici elementi del verde urbano, ma organismi viventi di particolare rilievo, custodi di biodiversità, storia e identità dei luoghi.

Attraverso questo censimento, il Comune avvia una ricognizione sistematica degli esemplari arborei di pregio, con l’obiettivo di:

individuare e catalogare gli alberi monumentali presenti sul territorio;

garantirne la tutela attraverso strumenti adeguati;

valorizzare il patrimonio naturale, paesaggistico e culturale della città;

rafforzare il rapporto tra comunità e territorio.

L’attività rientra in un sistema normativo che attribuisce ai Comuni un ruolo centrale nella tutela di questo patrimonio. In particolare, la normativa prevede l’individuazione e la schedatura degli alberi monumentali, la redazione di un elenco comunale ufficiale, la trasmissione dei dati alla Regione per la validazione e il successivo inserimento nell’Elenco Nazionale degli Alberi Monumentali, istituito presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Sono inoltre previste specifiche forme di tutela, tra cui il divieto di abbattimento e danneggiamento, salvo casi eccezionali autorizzati, e l’obbligo di adottare interventi di gestione coerenti con il valore degli esemplari.

Il censimento si configura come un progetto partecipato: gli alberi rappresentano un patrimonio della comunità e, come tale, possono essere conosciuti, riconosciuti e tutelati insieme. Per questo, cittadini, associazioni, scuole ed enti possono contribuire attivamente segnalando alberi di particolare pregio.

Per effettuare la segnalazione, è necessario scaricare la scheda “Segnalazione albero monumentale” disponibile nella sezione Documenti e allegati del sito istituzionale del Comune di Catanzaro, compilarla in tutte le sue parti e inviarla all’indirizzo email: alberimonumentali@comune.catanzaro.it.

«La partecipazione dei cittadini è fondamentale per individuare e preservare gli alberi che rappresentano un patrimonio identitario della nostra comunità», dichiara l’Assessora all’Ambiente, Irene Colosimo. «Questo censimento è uno strumento importante per rafforzare la cultura della tutela ambientale e costruire un rapporto sempre più consapevole tra comunità e territorio».

L’attribuzione del carattere di monumentalità avviene sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale, in particolare dal Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 e dalle Linee guida per la cura e salvaguardia degli alberi monumentali. Si tratta di una valutazione complessiva che tiene conto di diversi fattori, tra cui il valore naturalistico, storico, paesaggistico e culturale degli esemplari.

Le segnalazioni sono gratuite e rappresentano un contributo concreto alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio verde della città.

Per maggiori informazioni e per scaricare la scheda è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Catanzaro:

https://www.comune.catanzaro.it/servizio/segnalazione-alberi-monumentali/