Nella seduta odierna della giunta comunale, sono state approvate anche alcune delibere concernenti nuove intitolazioni di spazi scolastici e aree pubbliche di Catanzaro. Nel dettaglio, i provvedimenti al centro delle delibere proposte dalla vicesindaca Giusy Iemma riguardano: la porzione del terrazzo pedonale tra via Eroi 1799 e via Jannoni, che sarà dedicata a Federico Tallarico, partigiano della Seconda guerra mondiale, protagonista della lotta di Liberazione, noto con il nome di battaglia “Frico” e tra i mille calabresi impegnati nella Resistenza in Piemonte; il plesso scolastico asilo-scuola dell’infanzia Piano Casa, afferente il Convitto Galluppi, che sarà dedicato alla memoria di don Dino Piraino, sacerdote ed educatore, a otto anni dalla sua morte; il campetto polivalente del plesso scolastico di Sant’Elia – afferente all’Istituto comprensivo Materdomini Nord Est Manzoni – che porterà i nomi dei piccoli Mattia Valle e Giorgia Scarfidi, tragicamente scomparsi troppo presto e il cui ricordo è ancora vivo nella comunità; l’impianto sportivo di calcio a cinque del plesso Aldisio dell’Istituto comprensivo Patari-Rodari-Pascoli-Aldisio, intitolato a Giancarlo Conte, scomparso prematuramente.

«Proseguiamo un percorso di valorizzazione della memoria collettiva che rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare l’identità della nostra comunità», commenta la vicesindaca Iemma con delega ai servizi demografici. «Grazie al lavoro sinergico svolto con la commissione toponomastica e con gli organismi consiliari, si portano avanti iniziative che coniugano forma e sostanza: non semplici intitolazioni, ma segni concreti e visibili di riconoscenza e di legame verso figure che, anche nella storia più recente, hanno lasciato un’impronta significativa nel vissuto sociale ed emotivo della città, trasmettendo valori e senso di appartenenza alle nuove generazioni».