«Il Comune di Catanzaro compie un doppio passo avanti sul fronte della tutela ambientale e del decoro urbano, avviando il censimento degli alberi monumentali e approvando una convenzione con la Caritas Diocesana di Catanzaro-Squillace per la cura degli spazi esterni delle chiese cittadine». Lo scrive in una nota l’amministrazione comunale di Catanzaro.

«Azioni concrete per la città – dichiara l’Assessora all’Ambiente e alla Transizione Ecologica Irene Colosimo – passi importanti di un lungo percorso da fare per avere una città al passo coi tempi in tema di cura ambientale. Azioni particolarmente significative, che si inseriscono in un quadro complessivo di gestione partecipata del verde urbano».

Da un lato, la Giunta ha disposto l’avvio del censimento degli alberi monumentali presenti sull’intero territorio comunale, in attuazione della normativa nazionale di riferimento, risalente al 2013 ma mai finora avviata concretamente nella città di Catanzaro. L’attività, affidata al settore Ambiente e Transizione Ecologica, consentirà di individuare e catalogare gli esemplari di maggiore pregio, con l’obiettivo di redigere l’elenco comunale da trasmettere alla Regione Calabria per il successivo inserimento nell’elenco nazionale.

L’sssessora Colosimo rivolge un ringraziamento all’Associazione OPAT – Osservatorio Permanente Ambiente e Territorio per il contributo fornito nell’avvio di questa iniziativa. Il censimento sarà infatti costruito come un percorso di monitoraggio partecipato, aperto al contributo di cittadini, scuole e realtà associative: in questo senso, il supporto di OPAT e delle altre associazioni ambientaliste sarà non solo ben accolto, ma considerato un valore aggiunto fondamentale dall’assessorato all’Ambiente.

Un passaggio importante non solo dal punto di vista ambientale, ma anche culturale e identitario, che vedrà il coinvolgimento attivo della comunità: cittadini, associazioni e scuole potranno infatti contribuire segnalando alberi di particolare valore presenti sul territorio.

Dall’altro lato, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione con la Caritas Diocesana di Catanzaro-Squillace, guidata dal direttore pro-tempore Don Pietro Pulitanò e con cui l'assessorato collabora, per la cura, la piantumazione e la manutenzione dei vasi ornamentali situati presso le chiese della città.

Il direttore ricorda che «tra i diversi impegni, la Caritas ha anche quello di risvegliare l’attenzione e la passione verso il Creato, il bene comune». L’accordo, della durata di tre anni, prevede una collaborazione a titolo gratuito – fatta salva la fornitura di piante e materiali da parte del Comune – e mira a migliorare il decoro degli spazi antistanti luoghi di grande valore storico, culturale e identitario.

Questa iniziativa assume un valore ancora più significativo perché si inserisce nel solco del Progetto Jobel, portato avanti insieme all’Istituto Penitenziario Minorile (IPM), che coinvolge ragazzi che hanno ricevuto una formazione specifica sulla cura del verde urbano. Un’esperienza che unisce inclusione, formazione e restituzione alla comunità.

«Credo molto in queste forme di collaborazione – aggiunge Colosimo – perché rappresentano concretamente il principio di sussidiarietà: istituzioni, realtà del terzo settore e cittadini che lavorano insieme per prendersi cura degli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità». Le due iniziative si inseriscono in una visione integrata di valorizzazione del patrimonio naturale e degli spazi urbani, promossa dall’assessorato all’Ambiente e alla Transizione Ecologica, con l’obiettivo di costruire una città più curata, più consapevole e più sostenibile.

Il Comune garantirà adeguate forme di informazione per favorire la più ampia partecipazione alle attività previste, contribuendo a diffondere sempre di più la cultura della tutela ambientale e della responsabilità civica.