Una piccola storia ma che merita di essere raccontata, se non altro per il lieto fine e per la prontezza e la professionalità dimostrata dalla Polizia Locale. Grazie al nucleo di Polizia Ambientale, infatti, due cani smarriti da ore hanno potuto ritrovare il loro proprietario e far ritorno a casa sani e salvi. Al momento dell’intervento degli agenti, gli animali vagavano nel giardino che circonda gli uffici amministrativi dell’ASP in via Vinicio Cortese ed era stata la stessa ASP a segnalarne la presenza.

La Polizia Locale, intervenuta tempestivamente e grazie all’attrezzatura adatta a rilevare e leggere i microchip, è subito risalita al proprietario dei cani, contattandolo per poi consegnargli gli amici a quattro zampe oltre che la tranquillità perduta. Un intervento semplice ma fondamentale, che mette in luce l’attenzione, la sensibilità e il servizio concreto che la Polizia Locale garantisce alla comunità e che va ben oltre i soli compiti legati al traffico e alla viabilità. Un intervento semplice ma anche un promemoria per tutti: il microchip non è solo un obbligo, ma può davvero fare la differenza.