Si è svolta l’assemblea dei soci. Il sindaco Nicola Fiorita ha recepito l’indicazione: «Profilo scelto per merito sulla base delle comprovate competenze tecniche e gestionali»

E’ Giuseppe Donato il nuovo amministratore unico dell’Amc, l’azienda per la mobilità della città di Catanzaro, che ha ricevuto la nomina da parte dell’assemblea dei soci dell’azienda per la mobilità, recepita l’indicazione del sindaco Nicola Fiorita. All’esito degli appositi avvisi pubblici, è stata ratificata anche la scelta dei membri effettivi del collegio sindacale: nel ruolo di presidente è stato confermato Fabio La Salvia, affiancato dai componenti Anna Alfieri e Giuseppe Risadelli, quest’ultimo di nuova nomina.

Tutti gli incarichi avranno durata fino al termine del mandato del sindaco, come da regolamento approvato in questa consiliatura. «Voglio ringraziare l’amministratore uscente Eugenio Perrone per la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della sua attività, contribuendo all’opera di risanamento e di rilancio dell’Amc», ha commentato il sindaco Fiorita. «Si riparte dai risultati finora conseguiti dal management con la volontà di dare continuità agli obiettivi prefissati e valorizzare ancora di più la buona azione amministrativa. Auguri, dunque, al nuovo amministratore – profilo scelto per merito sulla base delle comprovate competenze tecniche e gestionali - e ai componenti dell’organismo sindacale con l’auspicio di proseguire nel lavoro mirato ad elevare la qualità dei servizi offerti dall’azienda anche attraverso proposte innovative che stanno incontrando la buona risposta degli utenti».