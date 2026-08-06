A Santa Caterina dello Ionio torna l'appuntamento con la Sagra delle alici. La terza edizione dell'evento organizzato dalla locale Proloco in collaborazione con l'UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Severino, in programma il 7 agosto, si preannuncia un tripudio di gusto e divertimento celebrando uno degli ingredienti simbolo della cucina marinara. A partire dalle ore 19.30 apertura degli stand gastronomici che proporranno un saporito menù interamente incentrato sul pesce azzurro e in particolare sull'alice, ingrediente fondamentale della tavola calabrese, a seguire, dalle ore 22.00, sarà la musica travolgente di Mimmo Cavallaro con una tappa del suo Tour 2026 ad animare la serata, che si concluderà con il tradizionale "ballo del ciuccio". Il lungomare del centro catanzarese, zona Diving Center "Capitan Antonio", si prepara così a regalare a turisti e residenti una serata all'insegna della buona musica, dell'ottimo cibo e del sano divertimento. «Siamo contenti di ritrovarci anche quest'anno per vivere insieme un appuntamento ormai molto attesto - commentano gli organizzatori -. Invitiamo tutti a partecipare numerosi per rendere questa serata, così come le altre di questa stagione estiva, un vero successo».