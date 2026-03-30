Il provvedimento nasce in risposta alle numerose segnalazioni pervenute da parte dei residenti che hanno evidenziato persistenti criticità legate alla circolazione e alla sosta dei veicoli

A seguito di apposita delibera di Giunta comunale, il Comando di Polizia Locale di Catanzaro rende noto che è stata istituita una nuova Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nel tratto di strada senza uscita di Largo Zinzi e nella porzione limitrofa di Largo Serravalle.

Il provvedimento nasce in risposta alle numerose segnalazioni pervenute da parte dei residenti di Largo Zinzi, i quali hanno evidenziato persistenti criticità legate alla circolazione e alla sosta dei veicoli. L’area, caratterizzata da una viabilità senza uscita e da una limitata disponibilità di parcheggi, è frequentemente interessata dall’accesso di automobilisti alla ricerca di sosta che, non trovando posti disponibili, sono costretti a effettuare manovre di inversione, generando intralcio alla circolazione e potenziali situazioni di pericolo.

La Z.T.L. è disciplinata secondo le seguenti modalità:

Un pass di accesso e sosta per una sola autovettura per ciascun nucleo familiare residente all’interno dell’area ZTL;

Pass di solo accesso per ogni ulteriore veicolo intestato a soggetti residenti;

Resta invariata la disciplina per il rilascio dei pass per le strisce blu, secondo quanto già previsto per le altre ZTL cittadine.

I residenti interessati possono presentare richiesta di rilascio dei pass inviando apposita istanza all’indirizzo PEC polizialocale@certificata.comune.catanzaro.it

Alla domanda dovranno essere allegati: copia di un documento di identità in corso di validità; copia della carta di circolazione per ciascun veicolo per il quale si richiede il pass di accesso; indicazione di un solo veicolo per il quale si richiede anche il pass di accesso e sosta. Si invitano i cittadini interessati a presentare tempestivamente la richiesta al fine di agevolare la corretta attuazione del nuovo regime di circolazione.