Nella giornata di oggi il Presidente dell’Associazione La Tazzina della Legalità, dott. Sergio Gaglianese, è stato ricevuto presso gli uffici del Compartimento ANAS Calabria dal Capo Compartimento ing. Luigi Mupo e dall’Arch. Domenico Curcio, Responsabile Area Gestione Rete ANAS Calabria.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi di grande importanza strategica per il territorio calabrese, con particolare attenzione alle opere infrastrutturali che nei prossimi mesi vedranno l’avvio o l’accelerazione dei lavori in Calabria.

Tra gli argomenti trattati, ampio spazio è stato dedicato alla Trasversale delle Serre, alla Strada Statale 106 e, in modo particolare, al Ponte Bisantis, simbolo della città di Catanzaro e infrastruttura fondamentale per la mobilità del capoluogo.

Durante il confronto si è discusso anche della necessità di una riqualificazione dell’ingresso della città di Catanzaro, soprattutto dell’area dei muraglioni situati dopo la Galleria del Sansinato, che attualmente si presentano in maniera grezza e certamente non rappresentano un adeguato biglietto da visita per il capoluogo di regione.

A tal proposito, il Presidente Gaglianese ha annunciato che nei prossimi giorni verrà presentata una proposta di restyling dell’ingresso della città, con l’obiettivo di valorizzare uno degli accessi principali a Catanzaro e migliorarne l’impatto estetico e urbano.

Importante rassicurazione è arrivata inoltre sul fronte viabilità: l’ing. Luigi Mupo ha comunicato che la Galleria del Sansinato sarà riaperta entro la fine del mese di maggio.

Nel corso dell’incontro il Presidente de La Tazzina della Legalità ha omaggiato l’ing. Mupo e l’Arch. Curcio della “Tazzina della Legalità”, simbolo dell’associazione, unitamente all’omonimo libro scritto da oltre 80 autori.

«Ringrazio l’ing. Luigi Mupo per la grande attenzione dedicatami, per la disponibilità e per l’ospitalità ricevuta – ha dichiarato Sergio Gaglianese –. Nei prossimi giorni avremo modo di continuare il confronto per presentare ulteriori proposte e iniziative utili alla valorizzazione del territorio e delle infrastrutture della nostra Calabria».