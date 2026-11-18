La città ha partecipato all'iniziativa nazionale sulla legalità svoltasi in contemporanea in dodici piazze italiane. All'incontro con gli studenti presenti anche il Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e le diverse specialità della Polizia

Questa mattina, circa 500 studenti degli istituti scolastici della città e della provincia di Cagliari hanno partecipato ad una giornata di legalità, promossa dalla Polizia di Stato e organizzata in occasione della presentazione del calendario 2027, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

L’iniziativa ha avuto luogo contemporaneamente anche in altre 11 città italiane, Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova.

Anche Catanzaro ha preso parte all’iniziativa nazionale, ospitando un momento di incontro e condivisione presso la Sala del Cenacolo dell’Istituto Tecnico Tecnologico «Scalfaro», alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno On.le Wanda Ferro, delle altre autorità e degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del territorio coinvolti grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.

L’On.le Ferro, nel suo intervento, ha sottolineato il valore dell’iniziativa quale occasione per avvicinare i giovani alla Polizia di Stato e rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Ha richiamato l’importanza di ascoltare e valorizzare le nuove generazioni, sensibilizzandole sui temi della legalità, della sicurezza digitale e dell’uso responsabile della rete, anche attraverso strumenti di segnalazione come l’app YouPol.

Soffermandosi sul Calendario 2027, ha evidenziato la capacità delle immagini, realizzate dalla fotografa Roselena Ramistella, di raccontare la professionalità, la dedizione e la dimensione umana delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, richiamando anche la finalità solidale dell’iniziativa a sostegno dei progetti UNICEF e del Piano Marco Valerio.

In conclusione, ha rivolto un ringraziamento a tutto il personale della Polizia di Stato per la quotidiana opera svolta al servizio della collettività, invitando i ragazzi a conoscere da vicino i valori, le professionalità e le opportunità offerte dall’Istituzione.

Per l’occasione, nella sala ha sfilato una rappresentanza del personale della Polizia di Stato, in rappresentanza delle donne e degli uomini ritratti nelle dodici tavole del Calendario 2027. Ciascuno ha portato la propria testimonianza, indossando la divisa e rappresentando la propria specialità, per offrire agli studenti un racconto concreto del lavoro svolto ogni giorno al servizio della collettività.

Uomini e donne che hanno scelto di essere poliziotti, facendo della propria professione una scelta di vita e una missione quotidiana, fatta di impegno, professionalità, dedizione e vicinanza ai cittadini.

A rappresentare le diverse articolazioni della Polizia di Stato sono stati gli operatori della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G. e S.P.), della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica, dell’Anticrimine, delle Fiamme Oro, del Nucleo Regionale Artificieri, della Polizia Stradale, della Polizia Postale, delle Unità Operative di Primo Intervento di Lecce (U.O.P.I.) e della Squadra Cinofili di Vibo Valentia, presente con il cane Boston.

La presentazione del calendario si è svolta presso il Teatro Massimo di Cagliari, e contemporaneamente in piazza del Carmine, è stato allestito il “Villaggio della Legalità” dove giovani e adulti, in compagnia del conduttore televisivo Vittorio Brumotti, hanno scoperto da vicino il lavoro della Polizia per la Sicurezza Cibernetica, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, del Reparto Volo e della Polizia Scientifica e il totem multimediale della Polizia di Stato. Il “Totem” è un progetto innovativo fortemente voluto dal Capo della Polizia Pisani, condiviso con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzato in collaborazione con la Rete Fondazioni ITS Italia. Il totem è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Attraverso un touchscreen, consente l’interazione con “poliziotti avatar” che guideranno i ragazzi nell’esplorazione virtuale di aree dedicate alla sicurezza anche attraverso dei giochi di ruolo.

All'evento, condotto dalla giornalista Roberta Floris, hanno partecipato la Presidente dell’Unicef Italia Stefania Radoccia, l’ambasciatore Unicef Gabriele Corsi e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Vittorio Brumotti, lo scrittore Piergiorgio Pulixi, l’attore Jacopo Cullin e il violinista Alessandro Quarta.

Gli scatti fotografici sono stati realizzati da Roselena Ramistella, fotografa che si è imposta sulla scena internazionale per le sue capacità di catturare nell'immediatezza la natura di fatti e protagonisti di cronaca.

Dodici mesi raccontanti attraverso foto che entrano nella dimensione più autentica del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Tra questi, la foto di dicembre ritrae l’Ispettore Ignazio Cambuca, artificiere della Questura di Palermo: il suo lavoro richiede precisione e lucidità; protagonisti di settembre sono l’Assistente Capo Coordinatore Marcello Monti e l’Agente Scelto Maria Vittoria Pica in servizio al Reparto a Cavallo di Roma Trastevere in sella ai loro compagni di lavoro; marzo ritrae Maria Ferrante, allieva della Scuola Allievi Agenti di Caserta, nella sua stanza poco prima dell’inizio dell’addestramento, in un momento di riflessione. Il mese di luglio racconta dell’Agente Scelto Andrea Costagliola, operatore della Polizia Stradale di Napoli, di notte, mentre pone sull’asfalto le torce per segnalare un incidente e delimitare l’area.

Queste sono solo quattro delle dodici tavole che raccontano una parte dei tanti volti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

L’obiettivo del calendario, stampato grazie alla collaborazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è raccontare attraverso l’immagine il servizio della Polizia di Stato espressione di una scelta di vita, di impegno, professionalità e di dedizione alla collettività.

La presentazione del calendario è un appuntamento annuale istituzionale importante che rinnova la collaborazione con l’UNICEF Italia che hanno consentito di raccogliere sino ad oggi 3.997.567 euro destinati a progetti di solidarietà. Il ricavato delle vendite del calendario 2027 sosterrà sia il progetto dell’UNICEF in Zambia, destinato alla registrazione delle nascite e alle vaccinazioni per proteggere i bambini vulnerabili attraverso la fornitura di alimenti terapeutici, cure mediche d'emergenza, programmi vaccinali e registrazione delle nascite, e sia il Piano Marco Valerio della Polizia di Stato, che supporta le famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie croniche gravi.

Il progetto del calendario 2027 e l’organizzazione dell’evento sono stati realizzati all’Ufficio Comunicazione della Polizia di Stato diretto da Domenico Cerbone.