Il consigliere comunale punta il dito contro l’amministrazione Fiorita e chiede chiarezza sui tempi di assegnazione, sulle procedure e sugli spostamenti dei parcheggi riservati. Nel mirino sindaco, assessore, dirigente e segretaria generale: «Nessun cittadino deve aver bisogno di raccomandazioni per vedere riconosciuto un proprio diritto»

È una denuncia dai toni duri quella del consigliere comunale Sergio Costanzo, che accende i riflettori sulla gestione degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità a Catanzaro. Al centro della contestazione, presunte disparità di trattamento nei tempi di rilascio delle autorizzazioni, procedure che in alcuni casi sarebbero particolarmente rapide e spostamenti di stalli sui quali, secondo il consigliere, mancherebbero ancora spiegazioni chiare e documentate.

«Sui diritti delle persone con disabilità non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Fiorita, Squillace, Cardamone, Minutolo e la segretaria generale Sica chiariscano questa situazione – scrive Costanzo in una nota – . Questa amministrazione comunale fa acqua da tutte le parti e, ormai, se ne stanno accorgendo tutti. Ma quando si arriva a calpestare, anche attraverso comportamenti amministrativi discutibili, i diritti delle persone con disabilità, si supera ogni limite di tollerabilità. È particolarmente grave che tutto questo accada in un’amministrazione che si richiama ai valori della sinistra, della solidarietà e dell’attenzione verso gli ultimi, verso chi vive quotidianamente condizioni di maggiore difficoltà. Perché proprio nei confronti delle persone con disabilità dovrebbe esserci la massima attenzione, il massimo rispetto e, soprattutto, la garanzia di pari trattamento. Da mesi denuncio una situazione che, confermata dagli atti, ha dell’incredibile. Ci sono cittadini con gravi disabilità che attendono anche circa un anno per ottenere uno stallo riservato, pur avendone diritto, mentre in altri casi si registrerebbero procedure estremamente rapide, realizzazioni e persino spostamenti di stalli che sembrerebbero seguire criteri tutt’altro che uniformi. La domanda è semplice: quali criteri vengono utilizzati? E soprattutto, vengono applicati a tutti i cittadini nello stesso modo?»

Ed ancora: «Non è accettabile che un cittadino debba attendere mesi e mesi per vedere riconosciuto un proprio diritto, mentre altri sembrerebbero riuscire a ottenere interventi in tempi brevissimi. Non è accettabile che uno stallo venga spostato senza che sia chiaro quali siano le ragioni, quali atti amministrativi lo autorizzino e quali valutazioni tecniche siano state effettuate.

Gli uffici del settore Gestione del Territorio, sotto la responsabilità politica dell’assessore Pasquale Squillace e quella gestionale del dirigente, ing. Minutolo, sono stati più volte messi a conoscenza delle problematiche che sto denunciando. Eppure, a oggi, non vedo risposte e interventi adeguati a fare piena chiarezza.

Mi chiedo allora: quali sono queste forze superiori che impediscono agli uffici di intervenire quando vengono segnalate possibili violazioni degli atti amministrativi?

Esistono cittadini che hanno bisogno di una raccomandazione per ottenere uno stallo riservato? Esistono corsie preferenziali per gli amici degli amici? Ci sono criteri diversi a seconda di chi presenta una richiesta o di chi sollecita un intervento?

Non sto affermando che dietro queste vicende vi siano mazzette, favoritismi elettorali o accordi di altra natura. Ma sono proprio le anomalie e le disparità che denuncio a rendere indispensabile una verifica seria, trasparente e approfondita. L’amministrazione ha il dovere di fugare ogni dubbio, non di lasciare che questi interrogativi restino senza risposta.

E in questa vicenda non può essere chiamata fuori neppure la segretaria generale, dott.sa Sica, alla quale la situazione è stata rappresentata da tempo e che, per il ruolo istituzionale ricoperto, deve garantire la correttezza amministrativa, il rispetto degli atti e la legalità dell’azione dell’ente.

Non basta essere informati di una situazione: occorre verificare, intervenire e pretendere che le regole vengano rispettate.

Infine, una responsabilità politica precisa riguarda il sindaco Nicola Fiorita. Il primo cittadino è a conoscenza delle segnalazioni e non può continuare a comportarsi come Ponzio Pilato, lavandosene le mani. Il sindaco ha il dovere di chiedere conto ai propri assessori e ai dirigenti e di pretendere risposte documentate.

Qui non stiamo parlando di una disputa politica, di una poltrona o di un incarico. Stiamo parlando della dignità delle persone, della mobilità e dell’autonomia di cittadini che già affrontano ogni giorno difficoltà enormi».

«Per questo – aggiunge Costanzo – chiedo formalmente:

- Una verifica di tutte le richieste di stalli riservati presentate negli ultimi mesi, con indicazione dei tempi di istruttoria e delle relative motivazioni.

- La ricostruzione degli atti che hanno disposto la realizzazione, la modifica e lo spostamento degli stalli per disabili.

- La verifica del rispetto delle procedure e dei criteri di priorità adottati dagli uffici.

- L’accertamento di eventuali disparità di trattamento tra cittadini in condizioni analoghe.

- Un intervento della segretaria generale per verificare la regolarità degli atti e delle procedure.

- Una risposta pubblica del sindaco Fiorita e dell’assessore Squillace sulle responsabilità politiche e amministrative di questa gestione.

A questo punto auspico anche un intervento della Procura della Repubblica e degli organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al rispetto della legalità, affinché possano valutare, nell’ambito delle rispettive competenze, se sussistano i presupposti per effettuare gli opportuni approfondimenti.

Non è possibile che su una materia così delicata, che riguarda i diritti fondamentali e la dignità delle persone più fragili, continuino a permanere interrogativi, disparità e mancate risposte.

Se tutto è regolare, lo si dimostri attraverso gli atti. Se invece dovessero emergere irregolarità o responsabilità, ciascuno dovrà risponderne nelle sedi competenti.

I diritti delle persone con disabilità non sono favori da concedere agli amici, né concessioni personali di qualche funzionario. Sono diritti tutelati dalla legge e devono essere garantiti a tutti, senza raccomandazioni, senza privilegi e senza discriminazioni.

Su questa vicenda non intendo abbassare la guardia. Continuerò a chiedere atti, risposte e assunzione di responsabilità, perché a Catanzaro nessuno deve sentirsi autorizzato a decidere chi merita un diritto prima degli altri.

La dignità delle persone non può aspettare un anno. E soprattutto non può dipendere dalle conoscenze che si hanno in Comune».