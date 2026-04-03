Esperto nelle attività di repertamento, ha fornito il proprio contributo, con estrema serietà e competenza, in moltissimi dei più efferati delitti verificatisi nella provincia catanzarese negli ultimi decenni

Dopo trentotto anni di carriera, il Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Chiaravalloti, in forza al Nucleo Investigativo dell’Arma di Catanzaro, lascia il servizio. Il Generale Pellegrino lo ha ricevuto il giorno del suo commiato. Esperto nelle attività di repertamento, Chiaravalloti ha fornito il proprio contributo, con estrema serietà e competenza, in moltissimi dei più efferati delitti verificatisi nella provincia di Catanzaro negli ultimi decenni.

Grazie all’approfondimento delle più sofisticate tecniche di investigazione scientifica, ha rappresentato un punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori, instaurando e alimentando altresì una proficua collaborazione scientifica tra i Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro e l’Università Magna Graecia, al fianco della quale, anche in futuro, continuerà a mantenere un rapporto di partnership scientifica. Al Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Chiaravalloti vanno la gratitudine dei colleghi e gli auguri di un futuro altrettanto entusiasmante.