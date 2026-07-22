Il Comune ha aderito a “Hub Progetto Rete” che scaturisce dall’accordo di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ‑ Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale e Invitalia, per la realizzazione di “MYC (Matching Youth Competence)”

Il Comune di Catanzaro ha aderito a “Hub Progetto Rete” che scaturisce dall’accordo di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ‑ Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale e Invitalia, per la realizzazione del progetto denominato “MYC (Matching Youth Competence)”, condividendone gli obiettivi e le attività, e determinando di concedere, previa stipula di atto convenzionante, ad Invitalia l’uso gratuito dei locali di proprietà dell’ex STAC in Piazza Matteotti per la creazione di un centro territoriale pilota.

Tale progetto è finalizzato alla creazione, in via sperimentale, di dodici hubs territoriali pilota, che facciano da ponte di collegamento tra i giovani e le istituzioni scolastiche, le università e il mondo delle imprese al fine di ridurre il disallineamento di competenze che ostacola il passaggio dei giovani dal mondo dell’educazione e della formazione a quello del lavoro e dell’impresa, fornendo supporto e orientamento ai giovani per l’inserimento nel mondo produttivo, secondo una logica di crescita, di rafforzamento e di sviluppo delle proprie capacità e talenti. Ne dà notizia Antonio Battaglia, assessore al Patrimonio e alle Politiche del Lavoro del Comune di Catanzaro, che esprime la propria soddisfazione per la conclusione dell’iter amministrativo avviato nello scorso mese di novembre di concerto con l’assessore allo Sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro, della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

«Insieme con il collega Vincenzo Costantino, titolare della delega alle Politiche giovanili, che ha partecipato con passione e convinzione l’elaborazione delle varie fasi dell’iter di adesione al progetto e a cui va il mio forte ringraziamento per la condivisione dell’iniziativa – dichiara Battaglia –, abbiamo sin da subito intuito che la richiesta della Regione Calabria di indicare degli spazi in cui ubicare uno dei 12 hubs da realizzare sull’intero territorio nazionale, potesse essere una grande opportunità per Catanzaro. Negli hubs territoriali, infatti, saranno prestati servizi qualificati di orientamento/formazione e di accompagnamento, volti a facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro nonché l’attivazione di percorsi auto-imprenditoriali».

«L’ubicazione dell’hub Invitalia nel pieno centro della città, così come la prossima apertura del Centro per l’Impiego nella parte bassa di Corso Mazzini – continua l’assessore al Patrimonio – è inoltre coerente con la volontà dell’amministrazione Fiorita di profondere il massimo impegno nel posizionamento di attività con contenuti rilevanti per rivitalizzare il centro cittadino, anche attraverso la ricostruzione del polo direzionale che renda il centro di Catanzaro snodo di interessi amministrativi, economici e logistici”.

Gli uffici di Piazza Matteotti secondo Battaglia, «oltre che creare nuovi posti di lavoro, costituiranno riferimento e front office per chi, dall’intera regione, vorrà incontrare e farsi assistere dagli specialisti di Invitalia o conoscere le opportunità da questa offerte in materia di finanza agevolata; per questo motivo si ritiene che la messa a terra di questo progetto originerà importanti flussi verso Catanzaro. La scelta del luogo in cui ubicare gli uffici non è stata casuale ma risponde ad una visione di città capoluogo che deve riappropriarsi del ruolo intrinseco di sede naturale delle funzioni pubbliche ed amministrative su scala regionale, che risponda alla logistica che si sta disegnando nella rete di trasporti urbani, tenendo bene in considerazione l’accessibilità al sito favorita dai mezzi pubblici, sia su gomma che su rotaia, le cui fermate di riferimento sono già in essere o previste a poca distanza dallo stesso».

«È per me doveroso – conclude Battaglia – ringraziare l’assessore regionale, Giovanni Calabrese per la giusta considerazione avuta nei confronti della città di Catanzaro, ed anche il dirigente generale del dipartimento Lavoro della stessa Regione Calabria, Fortunato Varone, per la sua fattiva, responsabile e preziosa attività. Non posso, infine, non rendere merito per il lavoro di squadra svolto, al mio collega assessore Costantino e ai tecnici e dirigenti dei settori del Comune interessati».

Anche Giovanni Calabrese ha inteso commentare la scelta di Palazzo De Nobili di aderire a “Hub Progetto Rete. «L'adesione del Comune di Catanzaro al progetto – ha detto – è un ulteriore impulso alle politiche attive del lavoro che in questi anni hanno portato evidenti risultati con aumento significativo dell'occupazione. Un risultato significativo per la Calabria e che conferma l'impegno della Regione nel creare un collegamento sempre più efficace tra scuola, università, imprese e mondo del lavoro. In questo percorso, Invitalia svolgerà un ruolo strategico, mettendo a disposizione opportunità, strumenti e servizi per favorire lo sviluppo e la conoscenza delle misure di sostegno alle imprese. Con il presidente Roberto Occhiuto – ha aggiunto l’esponente del governo regionale – abbiamo sin dall'inizio del nostro mandato, grazie al supporto del Dipartimento Lavoro e sviluppo economico e ai Centri per l'impiego, avviato un sistema funzionale ed incisivo, investendo nelle politiche attive del lavoro e in iniziative capaci di creare opportunità concrete per i giovani e le professionalità. Ringrazio il Comune di Catanzaro per aver condiviso questa visione, nella convinzione che fare rete sia la strada giusta per costruire il futuro occupazionale della nostra Regione».